L'ex giocatore dell'Ajax è atterrato a Rio e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche
Qualità mondiale Ziyech: che gol da centrocampo!
Hakim Ziyech è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Brasile, sponda Botafogo. Il trequartista marocchina, ex Ajax e Galatasaray, è sbarcato questa mattina a Rio de Janeiro e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di limare gli ultimi dettaglio e firmare il contratto con il club bianconero. Il 33 enne era rimasto svincolato dopo l'annata in patria con il Wydad Casablanca.
Botafogo, in arrivo Hakim Ziyech: il trequartista sosterrà nelle prossime ore le visite medicheIl Botafogo è pronto ad abbracciare Hakim Ziyech. Il trequartista marocchino è volato questa mattina a Rio de Janeiro dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai Fogão. Al suo arrivo, il 33 enne è stato accolto da un buon numero di tifosi, ansiosi di salutare il loro nuovo acquisto. Reduce dall'annata con il Wydad Casablanca, nel suo Marocco, l'ex Ajax arriva al club brasiliano al termine di una trattativa tutt'altro che semplice.
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Per la squadra di John Textor (famoso per la vicenda della questione economica del Lione) si tratta di un investimento tecnico importante. Ziyech arriva con un curriculum internazionale di assoluto livello: protagonista dell’Ajax semifinalista di Champions League nella stagione 2018/19, ha poi vestito la maglia del Chelsea, con cui ha conquistato la Champions League 2020/21, prima di diventare uno dei simboli del Marocco nella storica cavalcata al Mondiale 2022, chiuso con un sorprendente quarto posto.
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