Hakim Ziyech è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Brasile, sponda Botafogo. Il trequartista marocchina, ex Ajax e Galatasaray, è sbarcato questa mattina a Rio de Janeiro e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di limare gli ultimi dettaglio e firmare il contratto con il club bianconero. Il 33 enne era rimasto svincolato dopo l'annata in patria con il Wydad Casablanca.

Botafogo, in arrivo Hakim Ziyech: il trequartista sosterrà nelle prossime ore le visite mediche

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Ilè pronto ad abbracciare Hakim Ziyech . Il trequartista marocchino è volato questa mattina a Rio de Janeiro dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà aiAl suo arrivo, il 33 enne è stato accolto da un buon numero di tifosi, ansiosi di salutare il loro nuovo acquisto. Reduce dall'annata con il, nel suo Marocco, l'exarriva al club brasiliano al termine di una trattativa tutt'altro che semplice.Come riportano le fonti brasiliane, infatti, Ziyech era molto perplesso se accettare la proposta delche, a sua volta, era da tempo sulle tracce di un trequartista che potesse portare qualità ed esperienza alla squadra. Alla fine, però, la situazione si è risolta nel migliore dei modi per entrambi. Si dice che il vero dubbio per il giocatore marocchino fossero, buona parte dei quali in erba sintetica a causa delle difficili condizioni climatiche.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 25 AGOSTO: Anco Jansen dell'FC Emmen contende il pallone a Hakim Ziyech dell'Ajax durante la partita di Eredivisie tra Ajax ed Emmen alla Johan Cruyff Arena, il 25 agosto 2018 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Per la squadra di John Textor (famoso per la vicenda della questione economica del Lione) si tratta di un investimento tecnico importante. Ziyech arriva con un curriculum internazionale di assoluto livello: protagonista dell’Ajax semifinalista di Champions League nella stagione 2018/19, ha poi vestito la maglia del Chelsea, con cui ha conquistato la Champions League 2020/21, prima di diventare uno dei simboli del Marocco nella storica cavalcata al Mondiale 2022, chiuso con un sorprendente quarto posto.