La nuova squadra per la quale giocherà il giocatore marocchino
Qualità mondiale Ziyech: che gol da centrocampo!
Il Botafogo sta per mettere a segno un incredibile colpo a parametro zero dato che è in arrivo un calciatore talentuoso come Hakim Ziyech. Nelle ultime ore, infatti, il club brasiliano ha trovato l'accordo con il classe 1993. Tra l'altro, il marocchino sta per giocare nel quarto continete diverso avendo avuto esperienze in Europa, in Asia ed in Africa.
Ziyech giocherà in Brasile e vestirà la maglia del BotafogoNelle ultime ore, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sui propri canali social la notizia che riguarda il trequartista nato in Olanda. Il giocatore andrà in Brasile domani e firmerà il contratto col Botafogo. Ziyech era nella lista dei calciatori svincolati dato che aveva lasciato il Wydad Casablanca, uno dei club più importanti della massima competizione marocchina. Dopo le esperienza in Olanda, Inghilterra, Turchia, Qatar e Marocco, quindi, il calciatore andrà a giocare anche in Brasile.
In seguito, Ziyech passa al Chelsea per circa 44 milioni di euro bonus compresi. Alla sua prima annata con il club di Londra ha vinto la Champions League anche se, nella finale vinta contro il Manchester City, non è sceso in campo. Nell'estate del 2021 vince coi Blues la Supercoppa UEFA mentre nel mese di febbraio del 2022 arriva il successo nel Mondiale per Club. Nel 2023 passa al Galatasaray con cui vince il campionato alla prima annata. A fine gennaio 2025 risolve il contratto col Gala e firma per i qatarioti dell'Al-Duhail mentre la scorsa stagione ha vestito la maglia del Wydad Casablanc.
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