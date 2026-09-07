Il Botafogo sta per mettere a segno un incredibile colpo a parametro zero dato che è in arrivo un calciatore talentuoso come Hakim Ziyech. Nelle ultime ore, infatti, il club brasiliano ha trovato l'accordo con il classe 1993. Tra l'altro, il marocchino sta per giocare nel quarto continete diverso avendo avuto esperienze in Europa, in Asia ed in Africa.

Ziyech giocherà in Brasile e vestirà la maglia del Botafogo

⚪️⚫️🇧🇷 Hakim Ziyech lands in Brazil on Tuesday to sign in as new Botafogo player, here we go!



Deal completed and set to be signed after Moroccan star left Wydad Casablanca as free agent. 🇲🇦 pic.twitter.com/7WkuLGYbTH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026

Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri canali social la notizia che riguarda il trequartista nato in Olanda. Il giocatore andrà in Brasile domani e firmerà il contratto col Botafogo. Ziyech era nella lista dei calciatoridato che aveva lasciato il, uno dei club più importanti della massima competizione marocchina. Dopo le esperienza in Olanda, Inghilterra, Turchia, Qatar e Marocco, quindi, il calciatore andrà a giocare anche in Brasile.Ziyech ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico quattordici anni fa con la maglia dell'. Nelcambia squadra ma resta sempre in Olanda avendo firmato per il. Due anni dopo passa ad una big dell'come l' Ajax . Il classe 1993 ha giocato coi Lancieri per quattro stagioni, durante le quali ha vinto campionato, coppa e supercoppa nazionale nello stesso anno, vale a dire nel

Istanbul, Turchia - 5 maggio 2024: Hakim Ziyech del Galatasaray reagisce durante la partita di Turkish Super League tra Galatasaray e Sivasspor al Rams Park Stadium. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

In seguito, Ziyech passa al Chelsea per circa 44 milioni di euro bonus compresi. Alla sua prima annata con il club di Londra ha vinto la Champions League anche se, nella finale vinta contro il Manchester City, non è sceso in campo. Nell'estate del 2021 vince coi Blues la Supercoppa UEFA mentre nel mese di febbraio del 2022 arriva il successo nel Mondiale per Club. Nel 2023 passa al Galatasaray con cui vince il campionato alla prima annata. A fine gennaio 2025 risolve il contratto col Gala e firma per i qatarioti dell'Al-Duhail mentre la scorsa stagione ha vestito la maglia del Wydad Casablanc.