La macchina di Mikel Arteta schiaccia anche il Chelsea. Il solo gol lampo di Morgan Rogers, arrivato al secondo minuto dal fischio d'inizio, non è bastato ai Blues per far crollare la grande compattezza di squadra dei rivali stracittadini. Prima Kai Havertz, grande ex della partita, e successivamente Martin Odegaard hanno guidato la rimonta dei Gunners su un Chelsea, certamente in forma (tre vittorie nelle gare antecedenti alla trasferta all'Emirates) ma ancora in "work in progress". Una grande prova dei campioni d'Inghilterra in carica, certificata non solo dal successo nel North-West London Derby ma, soprattutto, dalle parole di Arteta, il quale ha definito la prova dei nord-londinesi "eccezionale".

Le parole di Arteta dopo la vittoria dell'Arsenal

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Intervistato dopo la partita in zona mista,ha elogiato la prova dell'Arsenal dichiarando: "È stata una. Mi sono goduto ogni minuto dall'inizio alla fine, e l'inizio è stato difficile. Ma la squadra ha reagito in modo spettacolare:. È stato bellissimo. È stata una partita affascinante

LONDRA, INGHILTERRA - 6 SETTEMBRE: Martin Odegaard e Declan Rice dell'Arsenal festeggiano dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 6 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Continuando, l'allenatore dei Gunners ha spiegato: "Credo che sia un segnale della nostra capacità di raggiungere livelli di prestazione ancora più elevati rispetto alla scorsa stagione. Dipende da come manterremo e alimenteremo questa determinazione, questa umiltà, e da come continueremo ogni giorno a cercare di migliorare noi stessi e la squadra. Abbiamo ancora molto da crescere e molto da offrire. Questa è l'ambizione della squadra".

"Odegaard ha qualcosa da dimostrare dopo la scorsa stagione"

Arteta ha poi rilasciato un commento sulla corsa al vertice della Villa Park qualche giorno fa ed è stata davvero dura. Anche oggi. Andremo a Sunderland e sarà di nuovo durissima. Sappiamo che ogni settimana sarà così, ma è per questo che ci prepariamo". Nel corso dell'intervista,ha poi rilasciato un commento sulla corsa al vertice della Premier League dicendo: "Sarà durissima, i margini di vittoria saranno decisivi. Siamo andati aqualche giorno fa ed è stata davvero dura. Anche oggi. Andremo ae sarà di nuovo durissima. Sappiamo che ogni settimana sarà così, ma è per questo che ci prepariamo".

Infine, il tecnico spagnolo ha chiuso il suo intervento sottolinenando il grande inizio stagionale di Martin Odegaard (tre reti nelle ultime quattro partite, due di queste nelle prime tre uscite di campionato): "In termini di fiducia, credo che sia a uno dei livelli più alti che gli abbia mai visto. Ha anche qualcosa da dimostrare dopo la scorsa stagione, in cui ha saltato così tante partite. Lo stesso vale per Kai Havertz. Non so quante volte abbiano giocato insieme negli ultimi tre anni, ma probabilmente non molte. Si sta divertendo a giocare a calcio. Correva in avanti, tirava in porta, creava occasioni per i compagni".