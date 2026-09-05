La Premier League è ricominciata e con essa le aspettative sui club in lotta per il titolo e sulle sorprese della stagione passata. Tra i club che hanno impressionato durante il campionato inglese 2025-26, sicuramente si torva il Bournemouth. Le Cherries, hanno trovato il proprio peak al terzo anno del ciclo con Andoni Iraola, tecnico basco ora in forze al Liverpool. Con l'ex Rayo Vallecano, il Bournemouth ha trovato una strepitosa continuità dopo aver stabilizzato il club nella fascia media della classifica. Tuttavia, l'anno scorso, nonostante le dolorose cessioni di Huijsen, Zabarnyi e Semenyo in gennaio, Iraola ha portato le Cherries fino al sesto posto, a soli 3 punti dai Reds in zona Champions League. Con l'addio del basco sulla panchina, la dirigenza del club inglese ha deciso di puntare forte su un ex tecnico in rampa di lancio: Marco Rose.

Il record negativo del Bournemouth

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Yoane Wissa del Newcastle United contrastato da Tyler Adams del Bournemouth durante la partita di Premier League 2026/27 tra Newcastle United e AFC Bournemouth al St James' Park, il 5 settembre 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Così, senza cessioni particolarmente dolorose e impegnative, il Bournemouth ha ricostruito il suo roster attorno a Rayan e Kroupi (nonostante l'infortunio), puntellando con qualche colpo come Juanlu Sanchez, Alvaro Rodriguez e Antonio Silva. Marco Rose aveva impressionato ad inizio carriera con il Salisburgo e il Borussia M'gladbach. Dopo un passaggio a vuoto con il Borussia Dortmund, il tecnico tedesco si è ricostruito a Lipsia, vincendo anche una Coppa di Germania e una Supercoppa nazionale.

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La sua avventura in Premier League è iniziata con più di qualche dubbio. Nonostante le Cherries producano abbastanza e il calcio promosso sia interessante, qualcosa ancora non sembra funzionare. La squadra di Marco Rose infatti ha segnato un record piuttosto particolare: il Bournemouth è la prima squadra nella storia a segnare per prima in tutte le prime 3 partite di campionato senza mai vincerne una. Nella giornata di oggi, le Cherries hanno pareggiato per 2-2 col Newcastle dopo essere andate in vantaggio con Tavernier. L'Everton ha raggiunto il Bournemouth al 90' con Tarkowski fissando il risultato sull'1-1 e il match inaugurale ha visto il City di Maresca trionfare in rimonta.