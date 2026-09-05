Arsenal-Chelsea è il primo vero esame della stagione per due squadre che hanno iniziato la Premier League a punteggio pieno, ma che si presentano al derby dell’Emirates con caratteristiche profondamente differenti. I Gunners di Mikel Arteta hanno costruito le prime due vittorie sulla solidità e sul controllo, mantenendo la porta inviolata sia contro il Coventry City sia sul campo dell’Aston Villa. Il Chelsea di Xabi Alonso, invece, ha mostrato immediatamente una dimensione offensiva più esplosiva, segnando sette gol nelle prime due giornate, ma lasciando anche maggiori spazi agli avversari. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il precedente recente sorride nettamente all’Arsenal, che non perde contro i Blues dal 2021 e ha vinto gli ultimi cinque confronti, ma il Chelsea che arriva all’Emirates è una squadra profondamente rinnovata e soprattutto costruita per giocare un calcio più aggressivo. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Arsenal-Chelsea in TV e streaming

Arsenal-Chelsea si gioca domenica 6 settembre alle ore 17:30 all'Emirates Stadium di Londra ed è valida per il terzo turno della Premier League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 253). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky (Sky Go) e su Now TV.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal,(Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Qui Arsenal

L’Arsenal ha iniziato la stagione dando una sensazione di continuità rispetto al lavoro costruito negli ultimi anni da. Il 3-0 al Coventry City e soprattutto l’1-0 ottenuto a Villa Park contro l’Aston Villa hanno evidenziato una squadra capace di vincere senza concedere gol e senza avere necessariamente bisogno di trasformare ogni partita in un assedio offensivo. Il gol dicontro l’Aston Villa ha deciso una gara nella quale la gestione degli spazi e dei momenti è stata importante quanto la qualità nell’ultimo terzo di campo. Anche il percorso precedente all’inizio del campionato è positivo: il successo per 3-0 nel Community Shield contro il Manchester City e il 3-2 sul Borussia Dortmund in amichevole hanno confermato una squadra già avanti nella preparazione, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Il dato più interessante, però, riguarda la capacità dell’Arsenal di mantenere compattezza anche quando il ritmo della partita cambia. Declan Rice rappresenta una pedina fondamentale in questo equilibrio, perché il suo lavoro davanti alla difesa permette ai Gunners di proteggere meglio la zona centrale e, allo stesso tempo, di sostenere la pressione dopo la perdita del pallone. Davanti, Martin Ødegaard e Bukayo Saka possono invece diventare determinanti nel muovere una difesa del Chelsea che nelle prime due giornate ha concesso molto. Il problema per Arteta è rappresentato dalle assenze di William Saliba e Jurrien Timber, due giocatori importanti nella gestione della profondità e nella costruzione della linea difensiva.

Qui Chelsea

Il Chelsea ha avuto un avvio altrettanto positivo sul piano dei risultati, ma decisamente più movimentato. Il 3-2 contro il Fulham e soprattutto il 4-3 contro il Brighton hanno mostrato una squadra capace di creare occasioni e portare molti uomini negli ultimi trenta metri, ma anche esposta a partite più aperte. Il successo sul Brighton è emblematico:hanno trovato la via del gol, confermando quanto siano numerose le soluzioni offensive a disposizione di. Allo stesso tempo, concedere tre reti in casa evidenzia una fase difensiva ancora da consolidare, soprattutto quando la squadra perde compattezza e lascia campo alle transizioni avversarie.

Xabi Alonso, allenatore del Chelsea (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Arsenal-Chelsea, probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Raya, Calafiori, Konsa, Gabriel, White, Rice, Lewis-Skelly, Tzolis, Odegaard, Saka, Havertz. Allenatore: Mikel Arteta

Chelsea (4-2-3-1): Martinez, Lacroix, Fofana, Colwill, Hato, Lavia, James, Neto, Palmer, Rogers, Pedro. Allenatore: Xabi Alonso

Le chiavi di Arsenal-Chelsea

Il derby potrebbe decidersi soprattutto sulla capacità delle due squadre di imporre il proprio ritmo: l’Arsenal cercherà una partita più controllata, sfruttando possesso e circolazione per allungare il Chelsea e creare spazio per Bukayo Saka e Martin Ødegaard, mentre gli ospiti avranno interesse a rendere il confronto più verticale e sfruttare la velocità di Pedro Neto e la qualità tra le linee di Cole Palmer. Proprio il duello tra Saka e Jorrel Hato può diventare uno snodo importante, così come il lavoro di Declan Rice nel limitare gli spazi a Palmer. A fare la differenza potrebbero essere soprattutto le transizioni: il Chelsea può mettere in difficoltà una difesa dell’Arsenal priva di William Saliba e Jurrien Timber, ma la sua maggiore aggressività rischia a sua volta di lasciare campo alle ripartenze dei Gunners.

Arsenal-Chelsea: data, orario e canali