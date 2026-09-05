E' sempre derby fra CR7 E Messi: i tifosi avversari inneggiano alla Pulce, il portoghese "State zitti"

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dalla stessa parte. Una scena che, per vent'anni, è stata solo frutto della nostra immaginazione o al massimo concretizzata in qualche videogioco calcistico. I due più grandi protagonisti della loro generazione (e non solo) potrebbero però finalmente condividere il campo, questa volta con la stessa maglia, in occasione della partita d'addio di Carlos Tevez.

L'evento dovrebbe andare in scena a dicembre alla Bombonera, lo storico stadio del Boca Juniors, e vedrà protagonisti alcuni degli ex compagni più importanti della carriera dell'Apache, e tra questi potrebbero esserci proprio Ronaldo e Messi.

Ronaldo e Messi finalmente giocheranno insieme?

Per chi è cresciuto guardando il calcio negli ultimi vent'anni, come me, vedere Ronaldo e Messi giocare insieme rappresenterebbe qualcosa di unico, quasi un sogno. Per anni sono stati avversari, arrivando a creare una rivalità sportiva che difficilmente riusciremo a rivedere allo stesso modo: Ronaldo ha rappresentato il Real Madrid, Messi il Barcellona. Cristiano ha rappresentato la volontà di migliorarsi continuamente con il duro allenamento, Leo ha incantato tutti con il suo talento e con la sua purezza. Ronaldo ha rappresentato Nike, mentre Messi Adidas. Insieme invece sono riusciti a migliorarsi, rispondendosi a suon di giocate, titoli e gol diventando icone del calcio mondiale in due maniere completamente diverse.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 11: FIFA Ballon d'Or nominees Lionel Messi of Argentina and FC Barcelona (L) and Cristiano Ronaldo of Portugal and Real Madrid (R) attend a press conference prior to the FIFA Ballon d'Or Gala 2015 at the Kongresshaus on January 11, 2016 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)

Come riportato da TYC Sports, a rendere possibile questo incontro è Carlos Tevez, che ha avuto un rapporto diretto con entrambi. L'argentino ha giocato 47 partite insieme a Messi con la Nazionale e ha condiviso lo spogliatoio con Ronaldo durante la sua esperienza al Manchester United.

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Il calcio ci ha già regalato innumerevoli sfide tra Ronaldo e Messi, ma mai un'occasione per vederli giocare insieme. Entrambi hanno scritto pagine indelebili della storia di questo sport, conquistando un numero incredibile di trofei individuali e di squadra, alimentando per anni un confronto che ha diviso e unito contemporaneamente milioni di tifosi.

Adesso, a distanza di anni dai loro duelli più iconici, potrebbe arrivare l'immagine che nessuno ha mai potuto vedere: Messi che serve Ronaldo, Ronaldo che cerca Messi, entrambi con la stessa maglia.

Non sarebbe una finale Mondiale (sogno di molti, ma ormai irraggiungibile), non ci sarebbe un trofeo in palio e nemmeno la tensione delle loro sfide più celebri, ma potrebbe essere sufficiente per trasformare una semplice partita d'addio in uno degli eventi calcistici più iconici della storia del calcio.