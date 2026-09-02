Lionel Messi ha annunciato il suo addio alla nazionale, dopo anni di trionfi coronati dalla vittoria della Coppa del Mondo nel 2022. Infiniti sono stati i saluti e i ringraziamenti dai più grandi esponenti del mondo del calcio, e non solo. Tra questi, anche il ringraziamento di Roman Riquelme, altro idolo del popolo argentino.

Riquelme su Messi: "Ha realizzato i sogni di tutti gli argentini"

SHANGHAI, CINA – 16 AGOSTO: Ángel Di María dell'Argentina festeggia il secondo gol insieme ai compagni di squadra Lionel Messi e Juan Riquelme durante la partita dei quarti di finale maschili tra Argentina e Paesi Bassi, disputata allo Shanghai Stadium l'8° giorno dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, il 16 agosto 2008 a Shanghai, in Cina. (Foto di Photogamma/Getty Images)

Il mondo del calcio è in lutto per l'addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. La pulce ha detto basta dopo aver vinto tutto ciò che c'era da vincere con l'albiceleste, compresa la Coppa del Mondo che mancava dai tempi di Maradona. I più colpiti dall'addio sono proprio gli argentini. In mezzo ai mille messaggi che stanno arrivando all'ex Barcellona c'è anche quello di Roman Riquelme. L'attuale presidente del Boca Juniors attraverso le pagine di TyC Sport, noto quotidiano argentino, ha voluto personalmente salutare il fuoriclasse.

L'ex Villareal ha aperto dicendo che non si può non ringraziare Leo per tutto ciò che ha fatto. "Penso che possiamo solo ringraziarlo tantissimo. Con tutto ciò che ha fatto per noi, cosa potremmo chiedergli ancora? Ha realizzato tutti i suoi sogni e tutti i sogni di noi argentini". È Leo il più grande di tutti? "Non so se è il migliore di tutti i tempi, ma per certo è tra i migliori. È incredibile come un calciatore possa essere il migliore per così tanti anni".

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Per l'ex stella del calcio argentino, tutto l'amore dato a Lionel in questi giorni è giustificato. ", perché ha sempre dato tutto ed ha anche sofferto molto nel corso della sua carriera". Tutti amano Leo: "Ora non dobbiamo far altro che dimostrargli affetto, amore e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto.".

I due hanno giocato assieme con la maglia dell'Argentina, vincendo anche un oro alle Olimpiadi del 2008. Ed i due sono ancora in ottimi rapporti: "Parlo molto con lui. Abbiamo un ottimo rapporto. Lui mi vuole bene e io voglio bene a lui. Mi sarebbe piaciuto molto giocare più spesso al suo fianco. Proviamo molto affetto e rispetto reciproco". Riguardo l'idea di chiudere la carriera in Argentina, Riquelme non è d'accordo: "La cosa migliore per lui è rimanere negli Stati Uniti. Tornare in Argentina lo legherebbe ad un club, e lui deve appartenere a tutti gli argentini".