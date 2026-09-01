Dopo l'addio del capitano dell'Albiceleste, numerosi tifosi si sono riversati sui social media per chiedere che nessun giocatore indossassi più la sua maglia
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
Il mondo del calcio dovrà ora abituarsi a non vedere più Leo Messi indossare la maglia dell'Argentina. Come ricordiamo, ieri pomeriggio il fenomeno dell'Inter Miami ha preso la decisione di lasciare l'Albiceleste. Un momento che sicuramente molti tifosi si aspettavano ma quando quel momento arriva non può certo non fare effetto. L'Argentina avrà adesso il difficilissimo compito di rimpiazzare il nativo di Rosario ma prima c'è un importante quesito: che fine farà la maglia numero 10? I tifosi hanno già le idee chiare.
Argentina, la richiesta di ritirare la maglia numero 10 di Messi e il precedente caso MaradonaIl ritiro di Lionel Messi dall'Argentina ha scatenato una proposta diffusa tra i tifosi sui social media: ritirare la maglia numero 10. Tuttavia, la Federazione calcistica argentina (AFA) aveva già adottato una misura identica per onorare Diego Maradona e, sebbene inizialmente avesse ricevuto l'approvazione, la FIFA ne impedì l'attuazione durante i Mondiali di Corea e Giappone del 2002. All'epoca, la decisione venne presa da Julio Grondona e la sua iniziativa generò sia sostegno che opposizione, soprattutto da parte di colore che avevano indossato la numero 10 negli anni precedenti.
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L'iniziativa, dunque, fu bocciata anche perché negli anni successivi altri giocatori, prima di Lionel Messi, indossarono quel numero di maglia, tra questi Ariel Ortega e Juan Roman Riquelme. Tuttavia, nei Mondiali successivi, è accaduto quello che Don Julio non avrebbe mai immaginato. Messi, considerato da molti il successore di Diego, ereditò la maglia numero 10. Forse questo è, semplicemente, il miglior tributo a un giocatore e a una maglia così iconici.
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