Il mondo del calcio dovrà ora abituarsi a non vedere più Leo Messi indossare la maglia dell'Argentina. Come ricordiamo, ieri pomeriggio il fenomeno dell'Inter Miami ha preso la decisione di lasciare l'Albiceleste. Un momento che sicuramente molti tifosi si aspettavano ma quando quel momento arriva non può certo non fare effetto. L'Argentina avrà adesso il difficilissimo compito di rimpiazzare il nativo di Rosario ma prima c'è un importante quesito: che fine farà la maglia numero 10? I tifosi hanno già le idee chiare.

Argentina, la richiesta di ritirare la maglia numero 10 di Messi e il precedente caso Maradona

Il ritiro di Lionel Messi

dall'Argentina

ha scatenato una proposta diffusa tra i tifosi sui social media: ritirare la maglia numero 10.

Tuttavia, la

Federazione calcistica argentina (AFA) aveva già adottato una misura identica per onorare Diego Maradona

e, sebbene inizialmente avesse ricevuto l'approvazione, la

FIFA ne impedì l'attuazione durante i Mondiali di Corea e Giappone del 2002. All'epoca, la decisione venne presa da Julio Grondona e la sua iniziativa generò sia sostegno che opposizione, soprattutto da parte di colore che avevano indossato la numero 10 negli anni precedenti.

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Il primo a esprimersi fu lo stesso Maradona che, venuto a conoscenza dell'iniziativa, espresse il suo orgoglio: "Per me possedere questa maglia significa tantissimo, con tutti i grandi campioni che sono stati, sono e saranno in Argentina. Il fatto che ritirino il numero 10 in mio onore è bellissimo, perché il blu e il bianco sono la cosa più bella che ci sia. È come ai vecchi tempi ". Tuttavia, proprio quei "grandi" citati da Diego furono i primi a criticare la decisione. Uno su tutti Mario Kempes (che indossava la maglia numero 10 ai Mondiali del 1978), il quale espresse il suo totale disaccordo: ​​"Per me, la maglia non dovrebbe essere ritirata , perché non è la maglia di una persona , ma del calcio argentino".

JOHANNESBURG, SUDAFRICA - 27 GIUGNO: Diego Maradona, commissario tecnico dell'Argentina, fa un gesto verso Lionel Messi durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica tra Argentina e Messico, disputata al Soccer City Stadium il 27 giugno 2010 a Johannesburg, Sudafrica. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

L'iniziativa, dunque, fu bocciata anche perché negli anni successivi altri giocatori, prima di Lionel Messi, indossarono quel numero di maglia, tra questi Ariel Ortega e Juan Roman Riquelme. Tuttavia, nei Mondiali successivi, è accaduto quello che Don Julio non avrebbe mai immaginato. Messi, considerato da molti il ​​successore di Diego, ereditò la maglia numero 10. Forse questo è, semplicemente, il miglior tributo a un giocatore e a una maglia così iconici.