Ci sono fotografie che, a volte, raccontano più di una lunga storia. Leandro Paredes ne ha scelte alcune per salutare Lionel Messi: sorrisi in allenamento, abbracci, momenti di festa e lacrime condivise con la maglia dell’Argentina. Poche ore dopo l’annuncio del ritiro dalla Nazionale del 39enne, il centrocampista ha raccolto sui social i ricordi degli anni trascorsi al suo fianco. “Pensavo di essere già preparato a questa notizia, ma evidentemente non lo ero”, ha scritto Paredes. Una frase che introduce una dedica lunga e personale, rivolta al compagno con cui ha condiviso anche il momento più importante della storia recente dell’Albiceleste: la vittoria del Mondiale 2022.

Il grazie di Paredes a Messi

Il messaggio del centrocampista parte da un grazie e attraversa i diversi ruoli che Messi ha avuto nel suo percorso: il capitano, il compagno di squadra, ma anche l’amico. “GRAZIE, per tutto quello che hai fatto per me come argentino, come tifoso della nazionale, come compagno di squadra e come amico! Le parole non bastano per descrivere te, la tua eredità e la tua grandezza come giocatore, ma soprattutto come persona”, ha scritto Paredes.

Poi il ricordo degli anni vissuti insieme con la maglia dell’Argentina: “Ho avuto la fortuna di giocare al tuo fianco durante questo magnifico percorso con la nostra nazionale… la tua nazionale. Ti voglio bene, ragazzo! Spero che tu sia sempre molto felice! Il nostro Paese ti sarà sempre grato per tutto quello che ci hai dato!!!” È il saluto di un compagno di squadra che ha condiviso con Messi una parte irripetibile della storia dell’Albiceleste. Un percorso cominciato prima dei grandi trionfi e arrivato fino alla notte di Doha.

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Dalle sconfitte ai trofei

Paredes e Messi hanno vissuto insieme il periodo più vincente della recente storia della Nazionale argentina. Prima la Copa América del 2021, poi la Finalissima del 2022 e, pochi mesi dopo, il Mondiale in Qatar, conquistato ai rigori contro la Francia.

Quel gruppo aveva però conosciuto anche le sconfitte. Messi aveva perso diverse finali con l’Argentina prima di riuscire a sollevare il primo grande trofeo con la Nazionale maggiore. Paredes è entrato nel gruppo negli anni in cui quella storia stava già cambiando, e il loro percorso comune si è chiuso sul campo con la finale del Mondiale 2026, persa dall’Argentina 1-0 contro la Spagna. Messi ha giocato quella partita da capitano, prima di comunicare ufficialmente il suo addio alla sua Selección.

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L’ultima partita e l’addio di Messi

Messi lascia l’Argentina dopo 207 presenze e 125 gol, entrambi record assoluti della Nazionale. Nel suo palmarès con l’Albiceleste ci sono l’oro olimpico del 2008, la Copa América del 2021, la Finalissima del 2022, il Mondiale in Qatar e la Copa América del 2024. Nel 2026 ha raggiunto per la seconda volta in carriera la finale della Coppa del Mondo.

La sua ultima rete con la maglia dell’Argentina è arrivata nei quarti di finale del Mondiale contro l’Egitto, nella vittoria per 3-2. L’addio, però, era stato deciso già prima dell’annuncio. Messi ha spiegato di aver scritto la lettera il 21 luglio, due giorni dopo la finale persa contro la Spagna. Poi è arrivata la morte del padre Jorge, avvenuta l’8 agosto, e la decisione di rendere pubblico quel messaggio è diventata ancora più definitiva.

TOPSHOT - L'attaccante argentino #10 Lionel Messi piange durante la cerimonia del trofeo alla fine della partita finale del torneo di calcio della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford il 19 luglio 2026. (Foto di Paul ELLIS / AFP via Getty Images)

“È una decisione dolorosa, che mi spezza il cuore, ma so che è giunto il momento. Vi assicuro di aver sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e sacrificato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio”, ha scritto Messi nel suo messaggio d’addio.

Paredes, intanto, si prepara a vivere un’altra fase particolare del suo rapporto con la Nazionale. Dopo gli episodi avvenuti al termine della finale contro la Spagna, la FIFA gli ha inflitto una squalifica di 10 partite, oltre a una multa. La sanzione è ancora soggetta ad appello. Per il centrocampista resta soprattutto il ricordo di un viaggio condiviso. “Ti voglio bene, ragazzo!”, ha scritto a Messi. Poche parole per chiudere una dedica che parte dal calcio e finisce molto più vicino alla vita.