Uno dei tantissimi calciatori passati per la nostra Serie A ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e si tratta di Cristian Tello. L'ormai ex giocatore, infatti, nelle ultime ore ha annunciato la sua decisione con un lungo messaggio sui social. Nel corso della sua carriera agonistica iniziata nel 2010, lo spagnolo ha vestito diverse magli tra cui quella del Barcellona, del Porto ed anche della Fiorentina. Il classe 1991 ha giocato in Italia da gennaio 2016 e per tutta la stagione 2016/2017. L'ultimo club per il quale ha firmato prima del ritiro è stato il Palm City, squadra degli Emirati Arabi Uniti con cui non è mai sceso in campo.

Tello, ex Fiorentina, lascia il calcio giocato all'età di 35 anni

Dopo sedici anni, Tello ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica. Nei suoi anni da calciatore, ha vinto sei titoli: due volte la, col Barcellona nele dieci anni dopo col; lae lacoi Blaugrana nelcoiquattro anni fa. Inoltre, con la, ha vinto l'di categoria nel 2013 battendo in finale l'. Con un lungo messaggio su Instagram, il classe 1991 ha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato. Le sue: "Mi tocca dire addio ad una parte della mia vita. Dopo tanti anni, partite, maglie, momenti di gioia e difficili, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista".

Firenze, Italia - 15 aprile 2017: Cristian Tello della Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra Fiorentina ed Empoli allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Lo spagnolo ha continuato scrivendo: "Il calcio mi ha dato tanto. Mi ha permesso di realizzare sogni che sembravano impossibili. Ho incontrato persone che porterò sempre con me e ho vissuto momenti che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ho avuto la fortuna di aver indossato maglie che hanno significato molto per me condividendo il mio percorso con compagni, allenatore e coloro che lavorano dei club, ma anche amici e, soprattutto, la mia famiglia. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, criticato o che, semplicemente, ci sono stati".

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L'ex calciatore della Fiorentina ha concluso con le seguenti parole: "Mi ritiro con la tranquillità di aver dato tutto per questo sport e sono molto orgoglioso del percorso che ho fatto. Oggi termina il mio cammino in qualità di calciatore professionista, ma porterò sempre con me tutto quel che mi ha insegnato il calcio".