Anche se il campionato è iniziato soltanto da quattro giornate, il Barcellona sta già facendo paura a tutti. La squadra che ha vinto la scorsa edizione della Liga, infatti, ha intenzione di riconfermarsi Campione di Spagna per la terza volta di fila. I catalani allenati dal tedesco Hansi Flick hanno iniziato quest'annata in maniera ottima dato che hanno vinto nei primi quattro turni di campionato. Per di più, hanno già segnato un incredibile numero di gol.

Barcellona, un attacco super: l'incredibile statistica

La stagionedei detentori della Liga ha avuto inizio ilin casa dell', match valevole per la seconda giornata di campionato. Quella sera, il Barça ha rifilato una manita agli avversari che porta le firme di, primo gol con la nuova maglia, di, i quali hanno realizzato una doppietta a testa. Pochi giorni più tardi, per la precisione ili Blaugrana hanno ospitato l'in occasione del recupero del primo turno della massima divisione nazionale. Quel giorno, la squadra di Flick ha vintocon reti di Raphinha e Lopez

Valencia, Spagna - 6 settembre 2026: Lamine Yamal del Barcelona segna il quinto gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia e Barcelona all'Estadi de Mestalla. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il Barça ha chiuso il mese di agosto scendendo in campo il 31, quando ha ospitato allo Spotify Camp Nou il Rayo Vallecano. Contro la squadra di Madrid, i catalani hanno vinto 5-2: altra doppietta di Raphinha, due gol segnati da Lamine Yamal ed autorete di Florian Lejeune. Nella giornata di ieri, i Blaugrana hanno giocato in trasferta contro il Valencia e, anche questa volta, hanno segnato cinque gol. Yamal ha aperto le marcature al 6' e le ha chiuse al minuto 84, mentre le altre reti portano le firme di Fermin Lopez, Raphinha e Pedri, i quali hanno segnato rispettivamente al 22', al 50' ed al 79'.

🫡 Four out of four. pic.twitter.com/6jtoMIIT01 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 6, 2026

In sole quattro giornate della Liga, quindi, la squadra catalana ha già realizzato 17 reti. Sei di queste le ha segnate Raphinha, che da questa stagione gioca nel ruolo di prima punta dato l'addio di Robert Lewandowski. Dopo il brasiliano ci sono Yamal e Lopez, entrambi a quota quattro, mentre le altre due reti sono state realizzate da Adeyemi e da Pedri. Questa statistica fa capire la potenza offensiva di cui dispone il Barça, che non ha intenzione di fermarsi dato che un club così punta a vincere tutto.