Dopo gli addii di Lewandowski e Ferran Torres il Barcellona aveva bisogno di trovare un nuovo punto di riferimento per l'attacco, che adesso sembra essere proprio Raphinha.
Durante l'estate, mentre tutti aspettavano il colpo di mercato in avanti, Hansi Flick ha cambiato ruolo a Raphinha, che nell'ultima stagione ha segnato 13 gol e fornito 3 assist giocando alto a sinistra, portandolo al centro dell'attacco e migliorando addirittura le sue prestazioni. Questo nonostante l'arrivo di Gabriel Jesus dall'Arsenal, che ha delle caratteristiche molto diverse rispetto al capitano, ma che si sposano bene col progetto dei catalani.
Il Barcellona ha vinto le prime tre partite di Liga battendo Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, e tutte le vittorie hanno in comune lo zampino dell'esterno brasiliano. Tre partite, 5 gol e un assist che per adesso mantengono i blaugrana al primo posto a 9 punti (con una partita in meno rispetto ai blancos), grazie anche alla sconfitta del Real Madrid di ieri sera.
Barcellona: le parole di Flick su RaphinhaAlla vigilia della sfida contro il Valencia, valida per la quarta giornata di campionato, il tecnico tedesco è intervenuto in conferenza stampa, affrontando anche il tema del ruolo di Raphinha, schierato come riferimento offensivo in questo avvio di stagione. Il tecnico tedesco ha spiegato le ragioni della sua scelta, ribadendo la fiducia riposta nel brasiliano e confermando lui come titolare nonostante l'arrivo di Gabriel Jesus, che ancora deve entrare nei meccanismi della squadra e del campionato spagnolo dopo anni passati in Inghilterra.
Ha iniziato la conferenza parlando proprio della situazione in attacco: "Raphinha è la nostra migliore opzione nel ruolo di numero nove. Si accentra sempre, anche quando gioca come centravanti, deve essere coinvolto nel gioco e al momento è la nostra migliore opzione in quella posizione".
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Infine ha parlato anche del nuovo acquisto in attacco, dichiarando che potrebbe entrare già qualche minuto nella prossima partita: "Credo possa offrire diverse opzioni alla squadra durante la partita, soprattutto nel secondo tempo. Vedremo come si svilupperà il match, ma è pronto ed è un piacere vederlo in campo".
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