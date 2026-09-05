Durante l'estate, mentre tutti aspettavano il colpo di mercato in avanti, Hansi Flick ha cambiato ruolo a Raphinha, che nell'ultima stagione ha segnato 13 gol e fornito 3 assist giocando alto a sinistra, portandolo al centro dell'attacco e migliorando addirittura le sue prestazioni. Questo nonostante l'arrivo di Gabriel Jesus dall'Arsenal, che ha delle caratteristiche molto diverse rispetto al capitano, ma che si sposano bene col progetto dei catalani.

Il Barcellona ha vinto le prime tre partite di Liga battendo Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, e tutte le vittorie hanno in comune lo zampino dell'esterno brasiliano. Tre partite, 5 gol e un assist che per adesso mantengono i blaugrana al primo posto a 9 punti (con una partita in meno rispetto ai blancos), grazie anche alla sconfitta del Real Madrid di ieri sera.

Barcellona: le parole di Flick su Raphinha

Alla vigilia della sfida contro il, valida per la quarta giornata di campionato, il tecnico tedesco è intervenuto in, affrontando anche il tema del ruolo di Raphinha, schierato come riferimento offensivo in questo avvio di stagione. Il tecnico tedesco ha spiegato le ragioni della sua scelta,nonostante l'arrivo di, che ancora deve entrare nei meccanismi della squadra e del campionato spagnolo dopo anni passati in Inghilterra.

BARCELONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Raphinha del FC Barcellona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Rayo Vallecano di Madrid allo Spotify Camp Nou il 31 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ha iniziato la conferenza parlando proprio della situazione in attacco: "Raphinha è la nostra migliore opzione nel ruolo di numero nove. Si accentra sempre, anche quando gioca come centravanti, deve essere coinvolto nel gioco e al momento è la nostra migliore opzione in quella posizione".

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Poi ha ancora elogiato il numero 11: "Ha pressing, intensità, velocità e difende bene, ed. Per me, ribadisco, è la nostra migliore opzione in quella posizione".

Infine ha parlato anche del nuovo acquisto in attacco, dichiarando che potrebbe entrare già qualche minuto nella prossima partita: "Credo possa offrire diverse opzioni alla squadra durante la partita, soprattutto nel secondo tempo. Vedremo come si svilupperà il match, ma è pronto ed è un piacere vederlo in campo".