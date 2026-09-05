La Premier League ha solamente iniziato il terzo turno, ma le sentenze sulle squadre iniziano già ad essere materia concreta di discussione. Se Arsenal e Manchester City sembrano confermarsi sugli alti livelli raggiunti nella stagione passata (soprattutto vedendo il solito faraonico mercato del club di Maresca), il Chelsea di Xabi Alonso ha sorpreso (domani contro i Gunners) così come l'Hull City e il Brentford. Eppure, non ci sono solo belle sorprese e ottime conferme. Tra le grandi delusioni dell'inizio del campionato inglese ci sono sicuramente l'Aston Villa, iridato dell'Europa League e il Tottenham del tecnico italiano De Zerbi. Il Villa ha l'attenuante di aver dovuto smontare la rosa costruita da Emery per via degli ostacoli finanziari imposti dalla UEFA. Gli Spurs invece hanno subito una vera e propria partenza shock, soprattutto in relazione all'ingente somma spesa sul mercato.

Le parole di De Zerbi sull'inizio di stagione degli Spurs

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Omar Marmoush del Tottenham Hotspur reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest FC e Tottenham Hotspur al City Ground, il 5 settembre 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il Tottenham Hotspur ha ricostruito la rosa sotto indicazione di Roberto de Zerbi, autore della salvezza degli Spurs conquistata con fatica nella passata stagione. Il taglio netto con il passato c'è stato solo da un punto di vista dei nomi, poiché i risultati e lo stato mentale della rosa sembra essere pienamente in continuità con l'orrore percepito nel '25-'26. In estate sono arrivati: Adarabioyo e Mudryk dal Chelsea, Marmoush e Savinho (quasi 100 milioni di euro) dal City, il pupillo Van Hecke dal Brighton, Robertson e Senesi gratis e infine i due pezzi da 90: Sandro Tonali per oltre 100 milioni di euro e Mateus Fernandes per qualche milione di meno.

🚨🎙️De Zerbi says not starting Fernandes was a TACTICAL CHOICE:



"I have experience to know enough what is this stadium. This stadium is England football and Gallagher he knows better this type of game.



Mateus will become for sure in my time at Tottenham one of the best players… pic.twitter.com/fbzhI78ApI — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) September 5, 2026

Un cambio così drastico della rosa richiede tempo e De Zerbi questo lo sa. Dopo aver perso le prime due partite contro Brentford (3-0) e Newcastle (0-2), nella giornata di oggi gli Spurs hanno pareggiato per 0-0 contro il Forest e il tecnico italiano ha parlato delle difficoltà incontrate dalla sua squadra in questo inizio di stagione: "La prestazione oggi mi ha soddisfatto, nonostante l'amarezza per il risultato finale. Ci sono ancora parecchie cose da sistemare: sia nell'ultimo terzo di campo sia nell'organizzazione senza palla. Sono arrivati tanti giocatori e serve tempo per trovare i vari equilibri e connessioni. Bisogna avere pazienza per arrivare al top, stiamo lavorando per costruire un Tottenham diverso dalle ultime due stagioni".