Dopo aver rescisso il contratto con il Fenerbahce, Sofyan Amrabat si è accasato all'Ajax. Decisiva, nella trattativa, è stata la chiamata di Jordi Cruijff, come ha raccontato lo stesso centrocampista ai canali del club olandese in occasione della sua presentazione.

Ajax, ecco Amrabat: "Credo nel progetto"

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. Il centrocampista marocchino ha deciso di trasferirsi indopo aver interrotto il rapporto con il Fenerbahce. A convincere l'exè stato Jordi Cruijff. Il figlio di Johan è l'attuale direttore tecnico dei lancieri, e si è occupato personalmente di chiamare il calciatore. "Ho ricevuto un messaggio: 'Hai ancora questo numero?'. Ho guardato, ho visto la foto profilo di Jordi e ho risposto:".

Il marocchino ha raccontato che c'erano già stati dei contatti con Cruijff, quando l'olandese lavorava per il Barcellona. "Mi ha richiamato subito. Abbiamo fatto una bella chiacchierata di circa mezz'ora. Da quel momento siamo rimasti in contatto. Sono rimasto sorpreso dalla sua chiamata. Eravamo già stati in contatto quando era al Barcellona, ma l'operazione non andò a buon fine". Non solo Cruijff: "Qui perché credo nel progetto dell'Ajax e dell'allenatore", e ha poi aggiunto: "Penso che qui all'Ajax possano nascere belle cose. Voglio farne parte e provare a vincere dei trofei".

Cruijff: "Soddisfatti dell'ingaggio di Amrabat"

UTRECHT, PAESI BASSI – 9 APRILE 2017: Sofyan Amrabat dell'FC Utrecht supera il contrasto di Jeroen van der Lely dell'FC Twente durante la partita di Eredivisie (massima serie del campionato olandese) tra FC Utrecht e FC Twente, disputata allo Stadion Galgenwaard il 9 aprile 2017 a Utrecht, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Alla presentazione del calciatore era ovviamente presente anche il DT, che ha speso belle parole per il nuovo acquisto. "C'è molta felicità per l'ingaggio di Sofyan. Porta forza fisica, grandi qualità tecniche e un'ampia esperienza internazionale". Ma non solo, Amrabat è già stato in Olanda, avendo giocato nelle giovanili dell'Utrecht per poi esordire con gli stessi in prima squadra prima di passare per un anno al Feyenoord. Un valore aggiunto per Cruijff: "Inoltre conosce bene il campionato olandese, motivo per cui ci aspettiamo un suo rapido adattamento. Con il suo innesto copriamo esattamente il profilo che stavamo cercando".