L'Atalanta ora conosce il suo cammino e adesso tocca a Maurizio Sarri e i suoi
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L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha riservato alla squadra di Maurizio Sarri sei avversarie nella nuova League Phase: Ajax, Pafos, Borac Banja Luka, Kairat Almaty, Riga e Mjällby. Un sorteggio che presenta qualche insidia, soprattutto per le trasferte, ma che consegna alla Dea un percorso sulla carta alla portata di una delle principali favorite per la vittoria finale. L'Atalanta affronterà l'Ajax in trasferta, mentre ospiterà alla New Balance Arena il Pafos.
Il percorso della Dea tra trasferte ed avversarieLa sfida con il Borac si giocherà lontano da Bergamo, mentre in casa arriverà il Kairat Almaty dal Kazakistan. Ultime due avversarie Riga, da affrontare in trasferta, e Mjällby, che invece farà visita ai nerazzurri. Il biglietto per la League Phase è arrivato dopo un play-off sofferto contro l'Hapoel Tel Aviv. L'andata a Bergamo si è chiusa sullo 0-0, con l'Atalanta incapace di sbloccare una partita equilibrata e anche il ritorno, giocato sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc, è stato combattuto e a lungo bloccato, ma il gol di Scamacca ha permesso alla squadra di Sarri di arrivare all'obiettivo.
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Atalanta prima testa di serie: il ranking sorride alla DeaIl dato più significativo arriva ancora prima del sorteggio, con l'Atalanta inserita in prima fascia addirittura come testa di serie numero 1 della competizione. Il coefficiente UEFA dei bergamaschi è pari a 84, il più alto tra le 36 partecipanti e nettamente superiore al 63,75 del Braga, seconda squadra del ranking.
Per Sarri la Conference rappresenta anche un'opportunità per costruire progressivamente la nuova Atalanta, squadra ancora lontana dall'esprimere in maniera completa i principi del tecnico toscano, ma la qualificazione europea permette di guadagnare partite, esperienza e tempo per assimilare il nuovo sistema. La Dea, del resto, sarà protagonista in Europa per la quinta stagione consecutiva, confermando una continuità internazionale che fino a 10 anni fa sembrava impensabile per il club bergamasco.
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