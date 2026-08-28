L'Atalanta celebra De Roon: Palladino interrompe l'intervista di Scalvini e Zappacosta

L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha riservato alla squadra di Maurizio Sarri sei avversarie nella nuova League Phase: Ajax, Pafos, Borac Banja Luka, Kairat Almaty, Riga e Mjällby. Un sorteggio che presenta qualche insidia, soprattutto per le trasferte, ma che consegna alla Dea un percorso sulla carta alla portata di una delle principali favorite per la vittoria finale. L'Atalanta affronterà l'Ajax in trasferta, mentre ospiterà alla New Balance Arena il Pafos.

Il percorso della Dea tra trasferte ed avversarie

Il biglietto per la League Phase è arrivato dopo un play-off sofferto contro l'

Hapoel Tel Aviv

.

L'andata a Bergamo si è chiusa sullo

0-0

, con l'Atalanta incapace di sbloccare una partita equilibrata e anche il ritorno, giocato sul campo neutro del

, è stato combattuto e a lungo bloccato, ma il gol di Scamacca ha permesso alla squadra di Sarri di arrivare all'obiettivo.

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Atalanta prima testa di serie: il ranking sorride alla Dea

La sfida con ilsi giocherà lontano da Bergamo, mentre in casa arriverà ildal Kazakistan. Ultime due avversarie, da affrontare in trasferta, e, che invece farà visita ai nerazzurri.Il dato più significativo arriva ancora prima del sorteggio, con l'Atalanta inserita inaddirittura comedella competizione. Il coefficientedei bergamaschi è pari a 84,e nettamente superiore al, seconda squadra del ranking.

BERGAMO, ITALY - AUGUST 23: Atalanta players pose for a team photograph before during the Serie A match between Atalanta BC and US Sassuolo at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on August 23, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Per Sarri la Conference rappresenta anche un'opportunità per costruire progressivamente la nuova Atalanta, squadra ancora lontana dall'esprimere in maniera completa i principi del tecnico toscano, ma la qualificazione europea permette di guadagnare partite, esperienza e tempo per assimilare il nuovo sistema. La Dea, del resto, sarà protagonista in Europa per la quinta stagione consecutiva, confermando una continuità internazionale che fino a 10 anni fa sembrava impensabile per il club bergamasco.