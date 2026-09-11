Harry Kane distrugge ancora record a 33 anni: il gol contro il Bodo Glimt inserisce l'attaccante del Bayern al pari con leggende del calcio
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Harry Kane segna ancora, e non è più una novità. L'attaccante del Bayern Monaco continua a scrivere pagine importanti della sua straordinaria carriera, e la notte europea contro il Bodo Glimt ne conferma la micidiale continuità realizzativa, centrando consecutivamente il gol per otto partite di Champions League.
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Kane, otto partite consecutive a segno in Champions: solo in tre ci sono riusciti primaHarry Kane ha segnato nella vittoria per 5-0 del Bayern Monaco contro il Bodo Glimt, nella gara d'esordio della fase campionato della Champions League. Il centravanti inglese ha infatti trovato la rete al 61esimo con un colpo di testa ravvicinato, dopo aver servito l'assist decisivo per il gol di Musiala all'inizio della ripresa. Il gol rappresenta il 55esimo sigillo in Champions, arrivato alla sua 71esima presenza nella competizione e, soprattutto, ha allungato a otto le partite consecutive in cui Kane è andato a segno nel torneo. Un traguardo, che lo colloca in una compagnia tutt'altro che irrilevante: soltanto Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy avevano già realizzato una striscia di almeno otto gare consecutive a segno. CR7 e Lewandowski ci sono riusciti ben due volte.
La striscia europea e la 'manita' del BayernLa sequenza di Kane comprende le ultime otto partite disputate in Champions, iniziata lo scorso 21 gennaio con la doppietta contro l'Union Saint-Gilloise, proseguita sette giorni dopo con un gol contro il PSV. A marzo è arrivata poi la doppietta contro l'Atalanta, mentre ad aprile sono arrivati ben tre gol complessivi contro Real Madrid e PSG. Il 6 maggio, Kane ha chiuso la sua stagione europea con l'eliminazione del Bayern proprio per mano dei parigini, ma non senza segnare e portare cosi a sette le partite consecutive a segno, record allungato ieri sera.
All'Allianz Arena, tutto è andato invece per il meglio per Kane e compagni, con un 5-0 netto sulla formazione norvegese del Bodo Glimt. Musiala ha aperto le marcature al 47esimo, proprio su assist dell'inglese, che ha poi raddoppiato al 61esimo. Ci ha pensato poi Davies ad allargare il risultato, mentre Olise ha infine calato il poker e poi la definitiva 'manita' con una doppietta, all'83 e al 92esimo.
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