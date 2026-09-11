Harry Kane segna ancora, e non è più una novità. L'attaccante del Bayern Monaco continua a scrivere pagine importanti della sua straordinaria carriera, e la notte europea contro il Bodo Glimt ne conferma la micidiale continuità realizzativa, centrando consecutivamente il gol per otto partite di Champions League.

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Kane, otto partite consecutive a segno in Champions: solo in tre ci sono riusciti prima

La striscia europea e la 'manita' del Bayern

ha segnato nella vittoria per 5-0 delcontro il Bodo Glimt, nella gara d'esordio della fase campionato della. Il centravanti inglese ha infatti trovato la rete al 61esimo con un colpo di testa ravvicinato, dopo aver servito l'assist decisivo per il gol diall'inizio della ripresa. Il gol rappresenta ilsigillo in Champions, arrivato alla sua 71esima presenza nella competizione e, soprattutto, ha allungato ale partitein cui Kane è andato a segno nel torneo. Un, che lo colloca in una compagnia tutt'altro che irrilevante: soltantoavevano già realizzato una striscia di almeno otto gare consecutive a segno. CR7 e Lewandowski ci sono riusciti benLa sequenza dicomprende le ultime otto partite disputate in, iniziata lo scorso 21 gennaio con la doppietta contro l', proseguita sette giorni dopo con un gol contro il. A marzo è arrivata poi la doppietta contro l', mentre ad aprile sono arrivati ben tre gol complessivi contro. Il 6 maggio, Kane ha chiuso la sua stagione europea con l'eliminazione del Bayern proprio per mano dei parigini, ma non senza segnare e portare cosi ale partitea segno, record allungato ieri sera.

MONACO, GERMANIA - 10 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD1 tra FC Bayern München e FK Bodo/Glimt al Football Arena di Monaco il 10 settembre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

All'Allianz Arena, tutto è andato invece per il meglio per Kane e compagni, con un 5-0 netto sulla formazione norvegese del Bodo Glimt. Musiala ha aperto le marcature al 47esimo, proprio su assist dell'inglese, che ha poi raddoppiato al 61esimo. Ci ha pensato poi Davies ad allargare il risultato, mentre Olise ha infine calato il poker e poi la definitiva 'manita' con una doppietta, all'83 e al 92esimo.