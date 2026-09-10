Grossi problemi in vista per l'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona Samuel Eto'o. Come ha rivelato il Times, infatti, l'ex centravanti è sotto accusa: avrebbe versato dei fondi dovuti alla Federazione del Camerun sul suo conto personale.

🔺EXCLUSIVE: Samuel Eto’o, who is one of Gianni Infantino’s biggest cheerleaders and whose support for the World Cup sell-off plan was cited in Fifa’s court filings, has been accused of mishandling more than €500,000 paid by Russia into his personal bank account… — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 10, 2026

Accuse per Eto'o: ha spostato dei soldi dalla Russia su un suo conto personale

Samuel Eto'o rischia guai grossi. Attualmente, l'ex calciatore è il, ma è anchedi calcio. Ed è considerato un importante alleato di Gianni Infantino . Secondo il giornale inglese Times, l'ex Inter è sotto accusa. E le accuse sono decisamente gravi.

Eto'o, infatti, avrebbe versato mezzo milione di euro, destinato dalla Russia alla Federazione del Camerun, su un suo conto personale in Qatar. La somma sarebbe legata a dei compensi per una amichevole tra la nazionale africana e la Russia, disputata a Mosca nel 2023. Nessun documento, però, testimonia che quei soldi siano mai arrivati alla federazione.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino gesticola dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Il Times, infatti, avrebbe visionato alcune fatture e dei contratti nei quali si chiedeva il pagamento di due somme di 455.056 euro e 112.514 euro sul conto di Eto’o presso la Qatar National Bank di Doha. A sollevare il caso sono stati alcuni ex dirigenti della federcalcio del Camerun i quali riferiscono che non esiste una documentazione in grado di dimostrare che queste cifre siano arrivate alle casse della federazione o che siano state registrate nei bilanci.

Questo gruppo di ex dirigenti ha quindi deciso di presentare denuncia alla commissione etica della FIFA. E lo avrebbe fatto più di un anno fa ma senza ricevere, finora, nessuna risposta. Tale circostanza ha portato le persone in questione a sollevare diversi interrogativi riguardo al rapporto tra Infantino ed Eto'o. Il presidente della federazione camerunense, infatti, è uno dei sostenitori del dirigente svizzero ed ha preso le sue difese anche nell'ambito della vicenda della FIFA Forward Enterprise: il famoso piano ideato per vendere a degli investitori privati i diritti commerciali delle competizioni FIFA.