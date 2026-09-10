Eto'o è uno dei più noti sostenitori di Infantino.
Eto'o nuovo presidente del calcio camerunense: un Paese in festa
Grossi problemi in vista per l'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona Samuel Eto'o. Come ha rivelato il Times, infatti, l'ex centravanti è sotto accusa: avrebbe versato dei fondi dovuti alla Federazione del Camerun sul suo conto personale.
Accuse per Eto'o: ha spostato dei soldi dalla Russia su un suo conto personaleSamuel Eto'o rischia guai grossi. Attualmente, l'ex calciatore è il presidente della Federcalcio camerunese, ma è anche membro del comitato esecutivo della Confederazione africana di calcio. Ed è considerato un importante alleato di Gianni Infantino. Secondo il giornale inglese Times, l'ex Inter è sotto accusa. E le accuse sono decisamente gravi.
Eto'o, infatti, avrebbe versato mezzo milione di euro, destinato dalla Russia alla Federazione del Camerun, su un suo conto personale in Qatar. La somma sarebbe legata a dei compensi per una amichevole tra la nazionale africana e la Russia, disputata a Mosca nel 2023. Nessun documento, però, testimonia che quei soldi siano mai arrivati alla federazione.
Il Times, infatti, avrebbe visionato alcune fatture e dei contratti nei quali si chiedeva il pagamento di due somme di 455.056 euro e 112.514 euro sul conto di Eto’o presso la Qatar National Bank di Doha. A sollevare il caso sono stati alcuni ex dirigenti della federcalcio del Camerun i quali riferiscono che non esiste una documentazione in grado di dimostrare che queste cifre siano arrivate alle casse della federazione o che siano state registrate nei bilanci.
Questo gruppo di ex dirigenti ha quindi deciso di presentare denuncia alla commissione etica della FIFA. E lo avrebbe fatto più di un anno fa ma senza ricevere, finora, nessuna risposta. Tale circostanza ha portato le persone in questione a sollevare diversi interrogativi riguardo al rapporto tra Infantino ed Eto'o. Il presidente della federazione camerunense, infatti, è uno dei sostenitori del dirigente svizzero ed ha preso le sue difese anche nell'ambito della vicenda della FIFA Forward Enterprise: il famoso piano ideato per vendere a degli investitori privati i diritti commerciali delle competizioni FIFA.
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