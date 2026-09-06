Gianni Infantino sarà nuovamente candidato alla presidenza della FIFA nel 2027, e a confermarlo definitivamente è stata la stessa federazione internazionale tramite un portavoce, che ha ribadito come la posizione del numero uno del calcio mondiale non sia cambiata. L'italo-svizzero aveva già annunciato la propria intenzione di correre per un nuovo mandato durante il Congresso FIFA di Vancouver dello scorso maggio, ma nelle ultime settimane erano aumentate le indiscrezioni sul suo futuro visti anche tutti i problemi con il progetto FFE e la presa di posizione della UEFA e delle altre federazioni (compresa la FIGC).

Infantino ha già ottenuto la rielezione nel 2019 e nel 2023 e punta dunque a prolungare ulteriormente il proprio ruolo alla guida della FIFA.

Infantino non si arrende e punta alle rielezioni come presidente della FIFA

A mettere fine ai dubbi (e alle speranze) è stata una dichiarazione di un portavoce della FIFA, che ha ribadito come Infantino avesse già comunicato ad aprile la propria intenzione di presentarsi alle elezioni e che, da allora,. Le elezioni sono in programma nel, in Marocco, mentre il termine per presentare le candidature è fissato al 1. Tutto questo nonostante la UEFA abbia anche deciso di denunciarlo perin relazione al suo fallito piano di vendita dei futuri profitti dei Mondiali a

CALI, COLOMBIA - 07 AGOSTO: Gianni Infantino, presidente della FIFA, saluta al suo arrivo all'evento del giorno dell'insediamento presidenziale presso l'Arena USC il 07 agosto 2026 a Cali, Colombia. Abelardo de la Espriella entra in carica dopo una stretta vittoria alle elezioni presidenziali. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Lo scontro principale è quello con la UEFA, con il rapporto che si è deteriorato ulteriormente dopo il fallimento del progetto FIFA Forward Enterprise, iniziativa che prevedeva la cessione a investitori privati di una quota del business commerciale della FIFA.

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Il progetto, valutato circa 4,2 miliardi di dollari e legato anche ai diritti commerciali delle competizioni principali (tra cui i Mondiali), è stato ritirato dopo le forti critiche ricevute. La UEFA ha contestato duramente il progetto e ha intensificato la pressione sul presidente, arrivando a chiedere le sue dimissioni. La FIFA e Infantino, dal canto loro, hanno accusato la UEFA di aver avviato una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti dell'istituzione e del suo presidente, portando lo scontro tra le due parti anche sul terreno legale e penale.