La madre del tecnico dell'Albiceleste è deceduta martedì sera a Pujato, secondo quanto riferito dai familiari: da tempo combatteva contro una malattia

Mattia Celio
Hazard e Scaloni partecipano ad una gara di ciclismo a Maiorca (Fonte Video Account X Esports IB3)

A Maiorca Eden Hazard e Lionel Scaloni partecipano ad una gara di ciclismo

Tutta l'Argentina si stringe attorno a Lionel Scaloni. Il tecnico dell'Albiceleste, infatti, è stato colto da un grave lutto familiare: martedì sera è venuta a mancare sua madre Eulalia. Secondo quanto riportato dall'ex Lazio e dai suoi famigliari, Eulalia combatteva da tempo contro una malattia. Aveva 74 anni. Appena appresa la notizia, la Federazione argentina ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere condoglianze e vicinanza al proprio commissario tecnico.

Morta la madre di Lionel Scaloni: aveva 74 anni. Il cordoglio dell'Albiceleste

Grave lutto per Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina. La madre dell'ex difensore, Eulalia Marzetti, è morta martedì sera all'età di 74 anni. Da tempo combatteva contro una malattia ed è deceduta nella sua casa di Pujato, nella provincia di Santa Fe, dove viveva con il marito Ángel. Secondo fonti familiari, l'allenatore si recherà a Pujato per una cerimonia privata riservata ai familiari. La veglia funebre sarà riservata ai soli parenti stretti.
Messi Scaloni
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Scaloni stesso aveva parlato pubblicamente delle precarie condizioni di salute della madre cinque anni prima . Il 15 ottobre 2021, dopo la vittoria per 1-0 dell'Argentina contro il Perù nelle qualificazioni ai Mondiali allo Stadio Monumental, il CT parlò francamente della sua difficile situazione personale e chiarì di non avere la forza di guardare troppo avanti: "Non sono in grado di pensare ai Mondiali".

Alla fine l'ex difensore è rimasto alla guida dell'Albiceleste e ha finito per vincere la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. E l'ha dedicata a lei, ovviamente, proprio come aveva fatto con la Copa América del 2021 vinta al Maracanà. "Voglio dedicarla a mia madre, che pochi giorni fa ha avuto un problema piuttosto serio e sta lottando per la sua vita ", disse all'epoca, visibilmente commosso. In ogni conferenza stampa e intervista, ha sempre parlato di lei con grande amore.

Lionel Scaloni, Argentina
EZEIZA, ARGENTINA - 26 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, parla ai media durante una conferenza stampa presso il centro sportivo "Lionel Messi" il 26 marzo 2026 a Ezeiza, in Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Attraverso i suoi canali social, l'account ufficiale della Federazione Calcistica Argentina ha offerto un sentito addio: "L'intera Federazione Calcistica Argentina, guidata dal suo Presidente Claudio Tapia, porge le sue condoglianze al nostro allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti. Un abbraccio fraterno da parte di tutti gli argentini a 'El Gringo' e ai suoi cari in questo momento difficile. Forza!".

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