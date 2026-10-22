Il CT è a un passo dal rinnovare con la Nazionale argentina: le firme sono previste prima degli incontri di novembre
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Il rapporto fra Lionel Scaloni e l'AFA, la federazione calcistica argentina, dopo alcuni scricchiolii alla fine del Mondiale in USA, Messico e Canada, continuerà con ogni probabilità. Infatti, il CT Albiceleste, in carica dal 2018, è a un passo dal rinnovare il suo contratto fino al 2028, con opzione per estendere la durata sino alla Coppa del Mondo del 2030, in cui l'Argentina giocherà la sfida di debutto in casa in occasione del Centenario. L'annuncio dovrebbe arrivare a ridosso degli impegni di novembre contro Uruguay e Costa Rica, nelle prime due partite dopo l'addio glorioso di Leo Messi.
I dettagliCome riportato da Cesar Luis Merlo, l'accordo fra Lionel Scaloni e Claudio "Chiqui" Tapia sarebbe stato trovato nella giornata di ieri. Il contratto prevede un'estensione fino alla Copa America del 2028, non ancora assegnata ad alcun paese, con opzione per un rinnovo unilaterale sino al 2030, anno della Coppa del Mondo spalmata su tre continenti in occasione del Centenario dal primo torneo.
L'annuncio ufficiale sembra ormai una mera formalità e dovrebbe arrivare in prossimità dei due impegni, programmati per novembre, che metteranno di fronte i vice campioni del mondo contro l'Uruguay alla Bombonera, casa del Boca Juniors, e Costa Rica a Cordoba, nelle prime due partite dopo l'addio di Messi.
La favola di Scaloni con l'Argentina continuaArrivato sulla panchina della Nazionale argentina quasi per caso nel 2018 ed etichettato come allenatore ad interim, Lionel Scaloni ha avuto il merito di creare un gruppo unito e a totale disposizione della stella più luminosa, Leo Messi, dopo i disastri di Jorge Sampaoli nel Mondiale russo. Dalla Copa America del 2019, in cui l'Albiceleste uscì in semifinale contro il Brasile tra mille polemiche per l'arbitraggio, sottolineate in mixed zone dal Diez e, per cui, ricevette una squalifica di tre mesi, il percorso è stato straordinariamente inaspettato.
Sono arrivate, nell'ordine, la Copa America 2021, vinta al Maracana contro i verdeoro; la Finalissima contro l'Italia, vincitrice degli Europei; il Mondiale 2022 in Qatar, in quella che rimane la più grande finale della storia del calcio; un'altra Copa America, nel 2024, con Lautaro Martinez capocannoniere e un secondo posto nell'ultima Coppa del Mondo. Un bottino che ha coronato un'intera generazione e che ha permesso all'Argentina di vivere il momento più florido della sua storia.
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