Il rapporto fra Lionel Scaloni e l'AFA, la federazione calcistica argentina, dopo alcuni scricchiolii alla fine del Mondiale in USA, Messico e Canada, continuerà con ogni probabilità. Infatti, il CT Albiceleste, in carica dal 2018, è a un passo dal rinnovare il suo contratto fino al 2028, con opzione per estendere la durata sino alla Coppa del Mondo del 2030, in cui l'Argentina giocherà la sfida di debutto in casa in occasione del Centenario. L'annuncio dovrebbe arrivare a ridosso degli impegni di novembre contro Uruguay e Costa Rica, nelle prime due partite dopo l'addio glorioso di Leo Messi.

I dettagli

Come riportato da Cesar Luis Merlo, l'accordo fra"Chiqui"sarebbe stato trovato nella giornata di ieri. Il contratto prevede un'estensione fino alladel 2028, non ancora assegnata ad alcun paese, con opzione per un rinnovo unilaterale sino al 2030, anno dellaspalmata su tre continenti in occasione del Centenario dal primo torneo.

EZEIZA, ARGENTINA - MARCH 26: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, parla con i media durante una conferenza stampa presso il centro di allenamento Lionel Messi il 26 marzo 2026 a Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

L'annuncio ufficiale sembra ormai una mera formalità e dovrebbe arrivare in prossimità dei due impegni, programmati per novembre, che metteranno di fronte i vice campioni del mondo contro l'Uruguay alla Bombonera, casa del Boca Juniors, e Costa Rica a Cordoba, nelle prime due partite dopo l'addio di Messi.

🚨Lionel Scaloni seguirá en la selección argentina hasta el Mundial 2030.

*️⃣La AFA ya llegó a un acuerdo verbal para que renueve el vínculo que vence en diciembre de este año.

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La favola di Scaloni con l'Argentina continua

Arrivato sulla panchina della Nazionale argentina quasi per caso nel 2018 ed etichettato come allenatore ad interim,ha avuto il merito di creare un gruppo unito e a totale disposizione della stella più luminosa,, dopo i disastri dinel Mondiale russo. Dalladel 2019, in cui l'Albiceleste uscì in semifinale contro iltra mille polemiche per l'arbitraggio, sottolineate in mixed zone dal Diez e, per cui, ricevette una squalifica di tre mesi, il percorso è stato straordinariamente inaspettato.

LUSAIL CITY (QATAR), 9 DICEMBRE 2022 – Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, festeggia con Lionel Messi dopo la vittoria ai calci di rigore nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputati al Lusail Stadium il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Sono arrivate, nell'ordine, la Copa America 2021, vinta al Maracana contro i verdeoro; la Finalissima contro l'Italia, vincitrice degli Europei; il Mondiale 2022 in Qatar, in quella che rimane la più grande finale della storia del calcio; un'altra Copa America, nel 2024, con Lautaro Martinez capocannoniere e un secondo posto nell'ultima Coppa del Mondo. Un bottino che ha coronato un'intera generazione e che ha permesso all'Argentina di vivere il momento più florido della sua storia.