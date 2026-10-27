Wayne Rooney non usa mezzi termini. La crisi del Manchester United continua ad alimentare polemiche e l'ex attaccante dei Red Devils ha deciso di intervenire con parole durissime nei confronti della squadra. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League e il successivo 3-0 incassato in casa contro il Bournemouth, il malcontento attorno al club di Old Trafford è diventato ancora più evidente. Intervenuto nel programma Stick to United, Rooney ha puntato il dito soprattutto sull'atteggiamento dei giocatori, accusandoli di non mettere in campo il sacrificio e la determinazione necessari per indossare una maglia così importante.

L'attacco di Rooney contro i calciatori dello United: "Almeno io correvo"

Il passaggio più significativo del suo intervento riguarda proprio il confronto con il suo passato da calciatore. L'ex centravanti inglese ha ricordato come, al di là delle qualità tecniche e dei gol segnati, il suo contributo alla squadra passasse anche attraverso il lavoro senza palla e alla disponibilità a lottare nei momenti difficili, ha infatti dichiarato: "Almeno io correvo e lavoravo duramente per la squadra, anche quando le cose si facevano c0mplicate".

Rooney ha poi rincarato la dose, ricordando a tutti il suo spirito guerriero e combattivo, ha dichiarato che vorrebbe entrare nello spogliatoio dello United per affrontare direttamente i giocatori e chiedere loro spiegazioni sulle prestazioni offerte. Secondo lui il problema non riguarda soltanto i risultati, ma l'atteggiamento mostrato in campo. Il rendimento della squadra, a suo giudizio, non è accompagnato dalla grinta e dalla partecipazione emotiva che dovrebbero caratterizzare chi veste la maglia dei Red Devils.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 21 MAGGIO: Wayne Rooney, del Manchester United, osserva durante la partita di Premier League tra Manchester United e Crystal Palace all'Old Trafford, il 21 maggio 2017 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dave Thompson/Getty Images)

Le parole dello storico capitano Wayne Rooney arrivano in un momento particolarmente delicato per il Manchester United. Il pessimo avvio di campionato e Champions League avevano già aperto una nuova fase di contestazione, ma la pesante sconfitta contro il Como ha peggiorato la situazione, anche per le dichiarazioni dell'attuale capitano Bruno Fernandes, che aveva espresso perplessità sulle scelte tattiche di Michael Carrick. A rendere il quadro ancora più complicato è arrivato il 3-0 casalingo contro il Bournemouth, una sconfitta che ha aumentato la pressione sulla squadra e sul suo allenatore, mentre il pubblico di Old Trafford ha manifestato apertamente la propria insoddisfazione.

Caricamento post Instagram...

L'ex attaccante inglese ha ricordato come nella sua esperienza allo United, sotto la guida di Sir Alex Ferguson, la competizione interna e la cultura del lavoro fossero elementi centrali e ha sottolineato anche un altro importante aspetto: la sensazione che diversi giocatori non riescano a trasmettere emozioni e partecipazione durante le partite. Pur riconoscendo che nello spogliatoio possano esserci giocatori seri e motivati, l'ex attaccante ritiene che alcuni finiscano per essere trascinati verso il basso dal clima generale.

Per il Manchester United, adesso, la questione è trasformare le critiche in una reazione concreta. La prossima sfida contro il Chelsea sarà uno snodo cruciale per le ambizioni della stagione dei Red Devils e per il futuro dell'allenatore Michael Carrick che sembra molto in bilico.