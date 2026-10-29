Nico Williams, attaccante dell'Athletic Bilbao, ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo al gol di Ferran Torres che ha regalato alla Spagna il titolo contro l'Argentina nella finale del Mondiale lo scorso 19 luglio. Come ricordiamo, il classe 2002 ha fornito all'attaccante del PSG l'assist vincente per la rete che ha regalato il trofeo alle Furie Rosse ma, a suo avviso, la spinta di Nahuel Molina è stata fondamentale.

"Se Molina non vi avesse spinto non sarei mai arrivato su quel pallone"

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la spinta ricevuta dal difensore dell'Albiceleste è stata fondamentale per l'assist poi vincente.

"Sapete una cosa? È micidiale. La gente non se ne rende conto. Se non mi avesse spinto, non ce l'avrei fatta, sapete. Non ce l'avrei fatta nemmeno in mille vite

", ha confessato. Sul cross di Pedro Porro, Williams è riuscito con un colpo di testa a mettere la palla al centro per Ferran Torres che non ha lasciato scampo ad Emiliano Martinez. Il tutto, appunto, grazie alla spinta di Molina.

Sono passati poco più di tre mesi dalla fine del. Torneo che ha visto trionfare ladi Luisdopo un cammino semplicemente dominante, chiuso poi nella finale contro l'di Lionelvinta grazie alla rete decisiva di Ferrana pochi minuti dalla fine e, soprattutto, al termine di una partita in cui le Furie Rosse hanno dominato il gioco fin dal primo minuto. Un trionfo, dunque, più che meritato ma da oggi sappiamo che dietro quella rete dell'attuale attaccante delc'è stato non solo l'assist di Nico Williams ma anche quello involontario di NahuelLo stesso giocatore dell', infatti, ha rivelato che

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Nico Williams, della nazionale spagnola, festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

"La palla stava cadendo e mi ha spinto. Mi ha colpito un po', con entrambe le braccia ", ha continuato nell'intervista rilasciata a Futbolemocion. Poi lo spagnolo ha concluso: "Quando ho visto la palla, ho pensato 'Non ce la farò a raggiungerla'. E quando mi ha spinto, ho pensato 'accidenti'... Non ho avuto il tempo di tirare, quindi l'ho lasciata lì... E Ferran fortunatamente era proprio lì e ha segnato".