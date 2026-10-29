L'attaccante spagnolo ha rivelato un clamoroso retroscena sulla rete di Ferran Torres che ha portato gli iberici alla vittoria del Mondiale
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Nico Williams, attaccante dell'Athletic Bilbao, ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo al gol di Ferran Torres che ha regalato alla Spagna il titolo contro l'Argentina nella finale del Mondiale lo scorso 19 luglio. Come ricordiamo, il classe 2002 ha fornito all'attaccante del PSG l'assist vincente per la rete che ha regalato il trofeo alle Furie Rosse ma, a suo avviso, la spinta di Nahuel Molina è stata fondamentale.
"Se Molina non vi avesse spinto non sarei mai arrivato su quel pallone"Sono passati poco più di tre mesi dalla fine del Mondiale 2026. Torneo che ha visto trionfare la Spagna di Luis De la Fuente dopo un cammino semplicemente dominante, chiuso poi nella finale contro l'Argentina di Lionel Messi vinta grazie alla rete decisiva di Ferran Torres a pochi minuti dalla fine e, soprattutto, al termine di una partita in cui le Furie Rosse hanno dominato il gioco fin dal primo minuto. Un trionfo, dunque, più che meritato ma da oggi sappiamo che dietro quella rete dell'attuale attaccante del PSG c'è stato non solo l'assist di Nico Williams ma anche quello involontario di Nahuel Molina.
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"La palla stava cadendo e mi ha spinto. Mi ha colpito un po', con entrambe le braccia ", ha continuato nell'intervista rilasciata a Futbolemocion. Poi lo spagnolo ha concluso: "Quando ho visto la palla, ho pensato 'Non ce la farò a raggiungerla'. E quando mi ha spinto, ho pensato 'accidenti'... Non ho avuto il tempo di tirare, quindi l'ho lasciata lì... E Ferran fortunatamente era proprio lì e ha segnato".
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