La passione, il calore, o se vogliamo, l’amore incondizionato che un tifoso concede ad una squadra, si basa su un concetto molto elementare, riconosciuto anche come fede. La fede necessita di una fiducia incondizionata verso qualcuno o qualcosa. Il tradimento, rappresenta la rottura di quel patto di fiducia implicito o esplicito che fonda una relazione. Vale per la vita, così come per lo sport.

MILANO, ITALIA - 21 SETTEMBRE: I giocatori dell'FC Internazionale e dell'AC Milan posano in formazione per l'iniziativa "derby contro il razzismo" prima della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 21 settembre 2019 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Images)

Milano è diversa

Alcune rivalità nel calcio sono talmente ortodosse, rispetto ai, che nemmeno lontanamente riuscirebbero ad accettare, dall’una o dall’altra parte, che un proprio idolo potesse vestire la divisa degli odiati dirimpettai. Eppure ci sono casi che sfuggono alla logica. Milano da questo punto di vista è un meraviglioso esempio di contraddizione.marcato, per i propri colori, da una parte; e un’indifferenza disarmante, verso, dall’altra.

MILANO, ITALIA - 8 MARZO: Francesco Pio Esposito dell'FC Internazionale, in azione, contende il pallone a Koni De Winter dell'AC Milan durante la partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza, l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La maglia prima del nome

Tanti ex campioni

per storia, tradizione, competizione ed estrazione sociale ha sempre rappresentato una spaccatura netta della città, così come delle due tifoserie. Ma al tempo stesso è come see la sua gente volessero restare indifferenti a queste. Come ad imporsi la necessità di essere “altro. Dando vita ad un Teatro dell’Assurdo dove i primi attori si spostano da un lato all’altro dei navigli con la naturalezza dei bambini che si rincorrono.Probabilmente un semplice articolo come questo, se volesse citare tutti i doppi ex diedoccuperebbe tre pagine, accompagnate da una nota di richiamo dell’editore. Quindi tocca pescare nei sentimenti e lasciare che il lettore faccia lo stesso con i propri.. Passati all’altra sponda con la semplicità di unache si sposta da una camera all’altra.

PERTH, AUSTRALIA - 4 AGOSTO: Ruben Amorim, allenatore dell'AC Milan, e Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale, durante la conferenza stampa di presentazione della partita amichevole tra AC Milan e FC Internazionale presso l'Optus Stadium, il 4 agosto 2026 a Perth, in Australia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Il capostipite

I vari passaggi

L’origine del mito spesso si configura in uno spazio indefinito.Dove i calciatori vivevano in mezzo a noi, come gli dei ai tempi di Omero. Dovenon era ancora una piazza, ma un presidente del Consiglio. E la nazionale di calcio non si era ancora formata. Lui,, soprannominato "Cevenna", primo di cinque fratelli, tutti calciatori tra l’altro; attaccante spietato, piccolo di costituzione, nel 1909 fa il suo esordio nel calcio che conta con una maglia, molto simile a una camicetta, dai colori rossoneri Resta fedele tre anni, prima di attraversaree approdare sull’altra sponda. Giocherà all’Inter altrettante stagioni, fino a quandonon decide di presentare ai vicini austriaci una formale dichiarazione di guerra.deve obbligatoriamente fermarsi lasciando strada ai tornei regionali, o meglio, nella dicitura originale. Cevenini preferisce ritornare dov’era partito, tra i. È qui che “scrive un pezzo importante della sua personale novella. Trascina il Milan a suon di gol, 83 in 84 gare complessive. E conquista la Coppa Federale del 1915/16.

Il capitano dell'Italia Giuseppe Meazza riceve il trofeo Jules Rimet dopo la vittoria della sua squadra per 4-2 sull'Ungheria nella finale della Coppa del Mondo allo Stade Olympique de Colombes, a Parigi. (Foto di Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Nel 1919, malgrado le macerie ancora fumanti della Grande Guerra, il calcio torna alla normalità. Aldo ha compiuto trent’anni ma non vuole saperne di smettere. E allo stesso tempo non vuole lasciare Milano. Allora si lascia trasportare ancora una volta al di là del ponte. Gli manca forse una soddisfazione, che prontamente arriva. Con i nerazzurri vince il campionato ‘19/’20 realizzando uno dei suoi sogni. Nessuno lo accusò mai di tradimento. A nessuno venne in mente di portare trentamila fischietti al campo. Perché questa è decisamente un’altra storia!