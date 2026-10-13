Questa sera, alle 21:00, Nicolò Tresoldi giocherà per la prima volta nella sua, ancora breve, carriera a San Siro contro l'Inter in quello che, a tutti gli effetti, è un derby. Infatti, il gioiellino classe 2004 ha sempre affermato di essere tifosissimo del Milan, come confermato dal papà in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato anche la scelta difficile tra Germania e Italia.

Il sogno di Tresoldi

Aldal 2025,ha il gol nel sangue, come testimoniano lerealizzate in carriera tra Zweite Bundesliga, Jupiler Pro League, Champions League e Nazionale Under 21 tedesca. D'altronde, non poteva che essere così essendosi: "e non c’è stato verso di fargli cambiare idea".

BRUGES, BELGIUM - SEPTEMBER 18: Nicolo Tresoldi del Club Brugge calcia verso la porta durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2025/26 tra Club Brugge KV e AS Monaco allo Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Come ribadito a più riprese dall'esplosione in Belgio, l'attaccante è da sempre tifoso del Milan e non esclude che sia un sogno poter vestire i colori rossoneri, come detto dal papà: "Il suo sogno è indossare la maglia del Milan. E se chiamasse l'Inter? Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere".

Caricamento post Instagram...

Nazionale sempre più lontana

è cresciuto in Italia e nel settore giovanile del, ma a 13 anni si è trasferito con la famiglia in Germania e, più precisamente, addove è entrato all'interno del club, fino a esordire in prima squadra a 18 anni. Lalo ha corteggiato e, nel 2023, ha debuttato diventando, nel corso degli anni, il volto più riconoscibile della squadra a suon di gol e con la fascia da capitano al braccio. A tal proposito, queste sono le parole del papà Emanuele: ": può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli".

TBILISI, GEORGIA - NOVEMBER 18: Nicolo Tresoldi della Germania festeggia il gol del secondo punto della sua squadra durante la partita di qualificazione al Campionato UEFA Under21 tra Georgia e Germania allo Stadio Mikheil Meskhi il 18 novembre 2025 a Tbilisi, Georgia. (Photo by Levan Verdzeuli/Getty Images)

Se Jurgen Klopp si è fatto sentire: "come era normale che fosse", la fiducia che la Federazione teutonica gli ha mostrato può essere decisiva ai fini della scelta finale. In questo modo, il dispiacere di non vestire i colori azzurri sarebbe meno impattante: "Dispiaciuto è una parola grossa. Certo, io sono italiano e lo è anche Nicolò, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Lui è cresciuto là, parla quattro lingue, è un cittadino del mondo. In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato".