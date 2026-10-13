Il Manchester City continua a fare terra bruciata in campo e fuori. Se nel rettangolo verde tutto va per il verso giusto, con sei vittorie centrate in Premier League in altrettante partite e la testa della classifica in solitaria, all'esterno si rincorrono all'impazzata una cascata di voci contro il club, tra chi vorrebbe la retrocessione e chi, come Steven Gerrard, la revoca dei titoli vinti dal 2009 al 2018.

La presa di posizione di Stevie G

Ospite del The Overlap Podcast, condotto da Gary Neville , lo storico capitano delnon ha potuto esimersi di fronte il caso del momento e, probabilmente, degli ultimi anni di calcio. Incalzato sulle accuse di irregolarità finanziarie mosse alha detto: "o quella che hanno loro. Ho accettato il fatto di non aver mai vinto la Premier League e ho, altresì, accettato l'incidente che mi è capitato alla fine di quella stagione".

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 07: Un tifoso del Manchester City tiene un messaggio per la sua squadra facendo riferimento allo scivolone di Steven Gerrard contro il Chelsea durante la partita della Barclays Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium il 7 maggio 2014 a Manchester, in Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Gerrard fa riferimento alla celeberrima scivolata, chiaramente involontaria, che mandò a tu per tu Demba Ba con Mignolet alla terz'ultima giornata contro il Chelsea, che costò al suo Liverpool la vittoria della Premier League nella stagione 2013/14, prolungando il digiuno di 24 anni. Quel trofeo andò al Manchester City e, proprio sui tifosi Citizens, si è espresso: "Ho sentito molti giocatori del City, molti tifosi del City, anche famosi, dire "Non potete toglierci quei momenti". Ma che mi dite dei ricordi che hanno tolto, non solo forse a me e alla squadra in cui giocavo, ma durante quel periodo di nove o dieci anni? Ai tifosi del Tottenham, dello United, dell’Everton, alle squadre in fondo alla classifica, alle squadre nelle coppe".

“They’ve stolen memories from everyone else!” 😤



Gerrard speaks about the memories he feels were taken away by Manchester City.



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L'arringa

si augura che laprenda provvedimenti seri e, per certi versi, storici, in proporzione dei reati commessi, semmai questi dovessero essere confermati: "come hanno fatto soffrire tutti negli ultimi nove, dieci anni in cui l’hanno fatto. Sono stati severi con l’Everton e con il Nottingham Forest. Devono essere severi. Gli ex giocatori del City, i giocatori attuali, i proprietari e".