Continua la battaglia degli ex giocatori di Premier League contro il Manchester City: dopo Rio Ferdinand, Neville e De Gea, si è esposto anche Gerrard
Liverpool, Steven Gerrard fissa i tifosi dell'Everton: "Fra di noi è sempre derby..."
Il Manchester City continua a fare terra bruciata in campo e fuori. Se nel rettangolo verde tutto va per il verso giusto, con sei vittorie centrate in Premier League in altrettante partite e la testa della classifica in solitaria, all'esterno si rincorrono all'impazzata una cascata di voci contro il club, tra chi vorrebbe la retrocessione e chi, come Steven Gerrard, la revoca dei titoli vinti dal 2009 al 2018.
La presa di posizione di Stevie GOspite del The Overlap Podcast, condotto da Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Jill Scott e Ian Wright, lo storico capitano del Liverpool non ha potuto esimersi di fronte il caso del momento e, probabilmente, degli ultimi anni di calcio. Incalzato sulle accuse di irregolarità finanziarie mosse al Manchester City, Gerrard ha detto: "Non sono il tipo di persona che accetterebbe una medaglia di Premier League o quella che hanno loro. Ho accettato il fatto di non aver mai vinto la Premier League e ho, altresì, accettato l'incidente che mi è capitato alla fine di quella stagione".
Gerrard fa riferimento alla celeberrima scivolata, chiaramente involontaria, che mandò a tu per tu Demba Ba con Mignolet alla terz'ultima giornata contro il Chelsea, che costò al suo Liverpool la vittoria della Premier League nella stagione 2013/14, prolungando il digiuno di 24 anni. Quel trofeo andò al Manchester City e, proprio sui tifosi Citizens, si è espresso: "Ho sentito molti giocatori del City, molti tifosi del City, anche famosi, dire "Non potete toglierci quei momenti". Ma che mi dite dei ricordi che hanno tolto, non solo forse a me e alla squadra in cui giocavo, ma durante quel periodo di nove o dieci anni? Ai tifosi del Tottenham, dello United, dell’Everton, alle squadre in fondo alla classifica, alle squadre nelle coppe".
L'arringaSteven Gerrard si augura che la Premier League prenda provvedimenti seri e, per certi versi, storici, in proporzione dei reati commessi, semmai questi dovessero essere confermati: "Penso che serva un divieto di trasferimenti, punti di penalizzazione per un periodo di tempo o la revoca dei titoli e farli soffrire come hanno fatto soffrire tutti negli ultimi nove, dieci anni in cui l’hanno fatto. Sono stati severi con l’Everton e con il Nottingham Forest. Devono essere severi. Gli ex giocatori del City, i giocatori attuali, i proprietari e tutti coloro che sono legati al City devono pensare ai ricordi che hanno potenzialmente rubato agli altri".
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