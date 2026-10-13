Dopo infiniti e difficili mesi, Matthijs De Ligt vede finalmente la luce in fondo al tunnel: il difensore olandese è tornato a disposizione del Manchester United, pronto a lasciarsi alle spalle un lungo periodo lontano dal campo. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per i Red Devils.

De Ligt, il ritorno dopo quasi un anno di assenza

La notizia più attesa dai tifosi delè arrivata:è stato inserito tra i convocati per la partita dicontro l'Atletico Madrid, quasi un anno dopo dall'ultima volta. L'ultima apparizione del centrale olandese, infatti, risaliva addirittura al, quando aveva disputato tutti i 90 minuti della gara contro il Crystal Palace.

Da quel momento, l'ex Juve era rimasto ai margini della squadra a causa di un problema alla schiena che si è rivelato più serio del previsto: il lungo stop ha attraversato diversi mesi, impedendogli di contribuire alla stagione positiva dei Red Devils, tornati in Champions League dopo tre lunghi anni, ma anche di prendere parte al Mondiale con la sua Olanda, che ha dovuto rinunciare a lui.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 NOVEMBRE: Matthijs de Ligt del Manchester United guarda durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United al Selhurst Park il 30 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

L'intervento chirurgico e le parole di Carrick: "Mi sento fiducioso nel farlo giocare"

Il percorso di recupero ha richiesto perciò unnel maggio 2026, pochi mesi prima del Mondiale, dopo mesi di tentativi per risolvere il problema evitando di finire sotto ai ferri. Lo stesso Manchester United aveva comunicato ufficialmente l'operazione, spiegando che la decisione era stata presa dopo aver valutato diverse. Ora però, con la, i segnali sono senza dubbio incoraggianti e l'allenatore, nella conferenza stampa di vigilia del match europeo, ha espressonelle condizioni del giocatore, pur mantenendo la necessaria prudenza: "Mi sento fiducioso nel farlo giocare. Certamente bisognerà prima stabilire il minutaggio che ha, ma ha già giocato in un amichevole e partecipato a molti allenamenti, quindi un suo impiego è possibile. Ho piena fiducia in lui", ha spiegato il tecnico dei Red Devils.

Dopo il debutto lo scorso settembre nel 4-0 al Sabah FK, il Manchester United è pronto a tornare protagonista in Europa affrontando l'Atletico Madrid al Metropolitano, in una sfida senza dubbio complicata ma affascinante. Il calcio d'inizio è fissato per questa sera alle 21:00.