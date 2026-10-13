Dopo le polemiche legate alla nazionale portoghese, con l’uscita anticipata dal ritiro e il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sè, ma questa volta per un gesto dal forte valore simbolico.

Il fuoriclasse portoghese ha baciato l’emblema dell’Arabia Saudita sulla maglia prima della sfida di AFC Champions League Elite contro il Neftchi Fergana, per poi festeggiare la vittoria per 3-1 con la bandiera saudita sulle spalle. Un gesto con cui Ronaldo ha mostrato il proprio legame con l'Arabia in un momento molto delicato sul fronte della sicurezza, segnato dalle tensioni regionali e dagli attacchi attribuiti ai ribelli Houthi dello Yemen, che avrebbero provocato morti e feriti sul territorio.

I gesti di Ronaldo e il post sui social: "Appartengo all'Arabia Saudita"

Prima del fischio d’inizio, ritardato di parecchi minuti per un allarme di sicurezza della Protezione Civile saudita, Cristiano Ronaldo ha baciato lo stemma dell’Arabia Saudita presente sulla maglia dell’Al Nassr, raffigurante una palma e due spade incrociate (simbolo della nazionale saudita) un gesto che non è passato inosservato e che ha trovato seguito al termine della sfida contro il Neftchi Fergana. Dopo il successo per 3-1, impreziosito anche dal suo gol, il fuoriclasse portoghese ha festeggiato insieme ai tifosi, ricevendo una sciarpa con i colori sauditi che ha poi messo sulle spalle, mostrando il simbolo nazionale ai presenti.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 12 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr festeggia il secondo gol durante la partita Elite dell'AFC Champions League tra Al Nassr e Neftchi Fargona all'Al Awwal Park il 12 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Anche l’Al Nassr ha voluto celebrare il momento attraverso i propri canali social, pubblicando il video in cui Cristiano Ronaldo, con i colori sauditi sulle spalle, e Sadio Mané si uniscono alla "Viking Clap" insieme ai tifosi presenti sugli spalti. Il video è accompagnato da una frase che sembra richiamare le parole dello stesso Ronaldo: "Sono portoghese, ma appartengo all'Arabia Saudita".

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Il gesto di Ronaldo arriva in un momento delicato per l’Arabia Saudita, tra gli attacchi attribuiti agli Houthi yemeniti, che nei giorni scorsi hanno provocato decine di morti e feriti, e le crescenti preoccupazioni per la sicurezza del territorio. In questo contesto, il portoghese ha scelto di mostrare la propria vicinanza al Paese che lo ospita ormai da tre anni, dimostrando un forte legame che va oltre il semplice rapporto sportivo.