Dopo il caos degli ultimi giorni, è arrivata la decisione del Portogallo di sospendere Cristiano Ronaldo. La FPF ha annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del capitano della Nazionale, dopo gli episodi che hanno portato il giocatore ad abbandonare il ritiro durante l'ultima pausa internazionale. Una vicenda che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro del fuoriclasse con la maglia della selezione lusitana, che recentemente aveva chiarito la sua posizione sul suo profilo Instagram spiegando la causa che ha portato il numero 7 ad abbandonare il ritiro della Nazionale.

Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo: il comunicato

La Federazione portoghese ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il capitano della Nazionale è stato sottoposto a una sospensione, mentre gli organi competenti valuteranno i fatti contestati e le. La vicenda è nata dopo il confronto tra Ronaldo e il commissario tecnico, con l'exche ha raccontato di aver avuto divergenze con l'allenatore, accusandolo di non aver rispettato alcuniprecedenti alla

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo e Vitinha del Portogallo si riscaldano come sostituti prima del secondo tempo durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale del Portogallo: "Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, al fine di accertare la possibile rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il ​​7 ottobre 2026. Fermo restando quanto previsto dalla sospensione cautelare automatica di cui era soggetto fino alla data di apertura del procedimento, è stata disposta la sospensione cautelare non automatica del giocatore e il procedimento è stato dichiarato urgente".

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Nonostante la tensione delle ultime settimane, Ronaldo non aveva ancora chiuso la porta alla Nazionale. Nella sua dichiarazione, l'attaccante dell'Al-Nassr aveva infatti confermato la volontà di continuare a rappresentare il Portogallo, una volta scontata l'eventuale sanzione.

Il futuro internazionale del 5 volte Pallone d'Oro dipenderà quindi anche dall'esito dell'indagine disciplinare. Per il momento, la Federazione non ha ancora stabilito la durata della sospensione, e sarà la decisione finale a chiarire quando Ronaldo potrà tornare a disposizione della selezione lusitana.