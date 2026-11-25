Rasmus Hojlund apre le marcature nella gara del Napoli contro il Manchester City e la sua esultanza diventa subito virale: la spiegazione nel post-partita
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Un gol pesante, un'esultanza provocatoria e poche parole destinate a far sorridere i tifosi del Manchester United, perfino in un periodo cosi complicato per il club. Rasmus Hojlund si prende la scena all'Etihad Stadium e, dopo aver colpito il Manchester City con la maglia del Napoli, non nasconde il proprio legame con i Red Devils scagliando una freccia all'indirizzo della società rivale.
Napoli, Hojlund colpisce il City e punge: "A Manchester c'è solo lo United"La sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, terminata 2-2 all'Etihad Stadium, ha regalato un episodio destinato a far discutere con protagonista Rasmus Hojlund, sia dentro al campo che in seguito al triplice fischio. L'ex attaccante dello United, ha sbloccato il risultato al minuto 55, sfruttando un filtrante preciso del compagno Gilmour e trafiggendo Donnarumma con un diagonale rasoterra con il mancino. A catturare l'attenzione sul match, tuttavia, non è stato soltanto il gol.
Durante l'esultanza, il numero nove ha infatti rivolto un messaggio piuttosto chiaro ai sostenitori avversari: "C'è solo una squadra a Manchester", indicando l'indice della propria mano a rappresentare un 'uno', poi spiegato dallo stesso Hojlund nel post-partita. Intervistato da 'TNT Sports' al termine della partita, Hojlund ne ha infatti chiarito il significato: "C'è una forte rivalità tra Manchester City e Manchester United, e io ho un passato con lo United. È stata una provocazione scherzosa, lo United è il mio club ma non ho nulla contro il City. Sono contento di aver segnato qui".
Parole che hanno immediatamente conquistato i tifosi dei Red Devils e sui social, diversi sostenitori hanno celebrato il gesto di Hojlund: tra i commenti riportati dai diversi media inglesi, spiccano "Questo è il nostro Hojlund", oltre che a diverse richieste ironiche di riportarlo a Manchester, sponda United, dove ha giocato per due stagioni dal 2023 al 2025 e segnato 26 gol.
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Il City riacciuffa Allegri con Cherki: all'Etihad termina 2-2La partita, al di là dell'episodio della provocazione, ha offerto emozioni fino agli ultimi minuti della partita. Dopo il vantaggio di Hojlund al 55', il Manchester City ha trovato il pareggio al 67' con Bouaddi, riportando in equilibrio la sfida. Il Napoli però non si è arreso e al minuto 76 è tornato avanti grazie alla rete di Noa Lang, bravo a finalizzare una grande azione dei partenopei, ma proprio quando la vittoria sembrava alla portata è arrivata la risposta degli inglesi con la rete di Cherki al minuto 86, che ha firmato il definitivo 2-2. Un pareggio maturato al termine di una gara combattuta, nella quale il Napoli ha dimostrato carattere e capacità di tenere testa ad un'armata come il City di Maresca e anche a metterla in difficoltà.
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