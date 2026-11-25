Un gol pesante, un'esultanza provocatoria e poche parole destinate a far sorridere i tifosi del Manchester United, perfino in un periodo cosi complicato per il club. Rasmus Hojlund si prende la scena all'Etihad Stadium e, dopo aver colpito il Manchester City con la maglia del Napoli, non nasconde il proprio legame con i Red Devils scagliando una freccia all'indirizzo della società rivale.

Napoli, Hojlund colpisce il City e punge: "A Manchester c'è solo lo United"

La sfida di Champions League tra, terminata 2-2 all'Etihad Stadium, ha regalato un episodio destinato a far discutere con protagonista, sia dentro al campo che in seguito al triplice fischio. L'ex attaccante dello United, hail risultato al minuto 55, sfruttando un filtrante preciso del compagno Gilmour eDonnarumma con un diagonale rasoterra con il mancino. A catturare l'attenzione sul match, tuttavia, non è stato soltanto il gol.

Durante l'esultanza, il numero nove ha infatti rivolto un messaggio piuttosto chiaro ai sostenitori avversari: "C'è solo una squadra a Manchester", indicando l'indice della propria mano a rappresentare un 'uno', poi spiegato dallo stesso Hojlund nel post-partita. Intervistato da 'TNT Sports' al termine della partita, Hojlund ne ha infatti chiarito il significato: "C'è una forte rivalità tra Manchester City e Manchester United, e io ho un passato con lo United. È stata una provocazione scherzosa, lo United è il mio club ma non ho nulla contro il City. Sono contento di aver segnato qui".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 NOVEMBRE: Rasmus Hojlund della SSC Napoli festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita MD5 della UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD5 tra Manchester City e SSC Napoli al City of Manchester Stadium il 24 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Parole che hanno immediatamente conquistato i tifosi dei Red Devils e sui social, diversi sostenitori hanno celebrato il gesto di Hojlund: tra i commenti riportati dai diversi media inglesi, spiccano "Questo è il nostro Hojlund", oltre che a diverse richieste ironiche di riportarlo a Manchester, sponda United, dove ha giocato per due stagioni dal 2023 al 2025 e segnato 26 gol.

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La partita, al di là dell'episodio della provocazione, ha offertofino agli ultimi minuti della partita. Dopo il vantaggio dial 55', ilha trovato ilal 67' con, riportando in equilibrio la sfida. Ilperò non si è arreso e al minuto 76 è tornato avanti grazie alla rete di, bravo a finalizzare una grande azione dei partenopei, ma proprio quando la vittoria sembrava alla portata è arrivata la risposta degli inglesi con la rete dial minuto 86, che ha firmato il definitivo. Un pareggio maturato al termine di una gara combattuta, nella quale il Napoli ha dimostratoe capacità di tenere testa ad un'armata come il City di Maresca e anche a metterla in