In questo momento si sta giocando l'incontro che mette di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Sadd. Le due squadre, infatti, si stanno sfidando in occasione della quinta giornata della AFC Champions League Elite, vale a dire l'equivalente asiatica della nostra Champions League. Presso l'Al-Awwal Park di Riyadh è in corso la gara del girone ovest del torneo continentale. In questo momento, il punteggio è sul risultato di 2-1. Tuttavia, la squadra ospite proveniente dal Qatar sta giocando con un uomo in meno a causa dell'espulsione di uno dei propri calciatori. Colui che ha ricevuto il cartellino rosso risponde al nome di Mohammed Waad, il quale ha commesso un gesto gravissimo nei confronti di un avversario.

Waad dell'Al-Sadd espulso per sputo su un calciatore dell'Al-Nassr

🕘 45' 🟥 بطاقة حمراء على اللاعب محمد وعد



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⏱ 45’ 🟥 RED CARD for Waad#السد_النصر#دوري_أبطال_آسيا_النخبة#ACLElite — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 24, 2026