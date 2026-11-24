Il brutto gesto del calciatore qatariota
In questo momento si sta giocando l'incontro che mette di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Sadd. Le due squadre, infatti, si stanno sfidando in occasione della quinta giornata della AFC Champions League Elite, vale a dire l'equivalente asiatica della nostra Champions League. Presso l'Al-Awwal Park di Riyadh è in corso la gara del girone ovest del torneo continentale. In questo momento, il punteggio è sul risultato di 2-1. Tuttavia, la squadra ospite proveniente dal Qatar sta giocando con un uomo in meno a causa dell'espulsione di uno dei propri calciatori. Colui che ha ricevuto il cartellino rosso risponde al nome di Mohammed Waad, il quale ha commesso un gesto gravissimo nei confronti di un avversario.
Waad dell'Al-Sadd espulso per sputo su un calciatore dell'Al-NassrDopo soli cinque minuti dall'inizio della gara, l'Al-Nassr allenato dall'australiano ex Tottenham Ange Postecoglou ha dovuto fare una sostituzione a causa dell'infortunio di Kingsley Coman. Al 13', i Campioni dell'Arabia Saudita hanno sbloccato il risultato grazie al rigore realizzato dal solito Cristiano Ronaldo, il quale ha segnato la rete numero 987 della sua carriera portandosi, quindi, a -13 dal grande traguardo dei mille gol. Nove minuti dopo, però, l'Al-Sadd rimette la gara in equilibrio grazie alla rete del sopracitato Waad a seguito di uno schema su calcio d'angolo. Al 35' CR7 aveva segnato anche il secondo gol della sua partita, ma il VAR l'ha annullato per fuorigioco di Angelo, che aveva fornito l'assist al portoghese.
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