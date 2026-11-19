Un ultimo match con la maglia della Nazionale
All'inizio del mese attualmente in corso, il mondo del calcio ha subito un cambiamento importante dato che Cristiano Ronaldo ha annunciato il ritiro dalla Nazionale del Portogallo. Dopo ventitré anni fatti di successi, titoli ed anche sconfitte, infatti, la leggenda del calcio ha deciso di mettere un punto sulla sua avventura con la Seleçao Das Quinas. Nel corso di tutto questo tempo, CR7 ha battuto qualsiasi record con la Nazionale della quale, attualmente, è il calciatore con più presenze (233) e più gol segnati (146). Tuttavia, questa sua esperienza non ha trovato la conclusione sperata a causa di alcune tensioni col nuovo commissario tecnico della Nazionale Jorge Jesus. Nonostante ciò, il classe 1985 potrebbe indossare per un'ultima volta la maglia del Portogallo.
Cristiano Ronaldo, possibilità di giocare una partita d'addio col PortogalloL'attaccante e capitano dell'Al-Nassr ha annunciato l'addio alla Nazionale ad inizio mese. Nelle ultime ore, però, il noto quotidiano online statunitense The Athletic ha riportato che CR7 potrebbe indossare nuovamente la maglia portoghese in occasione di una partita d'addio. Inoltre, il sito avrebbe anche rivelato altri dettagli su quanto accaduto tra l'ex Real Madrid e l'attuale tecnico della Seleçao Das Quinas. Tutto ha avuto inizio con la partita contro la Norvegia dato che Jorge Jesus aveva promesso a Ronaldo mezz'ora di gara da disputare. Tuttavia, il ct non l'ha messo in campo e da quel momento non si sono più parlati.
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