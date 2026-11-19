All'inizio del mese attualmente in corso, il mondo del calcio ha subito un cambiamento importante dato che Cristiano Ronaldo ha annunciato il ritiro dalla Nazionale del Portogallo. Dopo ventitré anni fatti di successi, titoli ed anche sconfitte, infatti, la leggenda del calcio ha deciso di mettere un punto sulla sua avventura con la Seleçao Das Quinas. Nel corso di tutto questo tempo, CR7 ha battuto qualsiasi record con la Nazionale della quale, attualmente, è il calciatore con più presenze (233) e più gol segnati (146). Tuttavia, questa sua esperienza non ha trovato la conclusione sperata a causa di alcune tensioni col nuovo commissario tecnico della Nazionale Jorge Jesus. Nonostante ciò, il classe 1985 potrebbe indossare per un'ultima volta la maglia del Portogallo.

Cristiano Ronaldo, possibilità di giocare una partita d'addio col Portogallo

OBRIGADO, CRISTIANO. 🇵🇹✨



Cristiano Ronaldo has officially said goodbye to the Portugal national team.



Over two decades of unmatched passion, unforgettable goals, and an eternal legacy.



5 Ballons d'Or, endless historic moments, and a captain who changed Portuguese football… pic.twitter.com/jH7x1pKYDa — Ballon d'Or (@ballondor) November 5, 2026

L'attaccante e capitano dell'ha annunciato l'addio alla Nazionale ad inizio mese. Nelle ultime ore, però, il noto quotidiano online statunitense The Athletic ha riportato che CR7 potrebbe indossare nuovamente la maglia portoghese in occasione di una partita d'addio. Inoltre, il sito avrebbe anche rivelato altri dettagli su quanto accaduto tra l'exe l'attuale tecnico della Seleçao Das Quinas. Tutto ha avuto inizio con la partita contro ladato che Jorge Jesus aveva promesso a Ronaldo mezz'ora di gara da disputare. Tuttavia, il ct non l'ha messo in campo e da quel momento non si sono più parlati.Per di più, Cristiano Ronaldo avrebbe preferito l'esclusione dalla sosta di questo mese in un periodo in cui hanno iniziato a circolare voci sul possibile esonero di Jorge Jesus. Quest'ultimo avrebbe voluto richiamare CR7 in Nazionale. Il calciatore, però, soltanto un giorno prima dell'annuncio dei convocati del Portogallo ha annunciato l'addio alla Seleçao Das Quinas. In aggiunta, The Athletic ha rivelato che l'exnon ha mai chiesto l'esonero dell'attuale ct. Nonostante la tensione tra i due, ci sono possibilità che CR7 possa giocare un match d'addio con la sua Nazionale.