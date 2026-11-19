Gabi Morais, ex centrocampista della Nazionale brasiliana, è stata arrestata nell'ambito di una vasta operazione di polizia contro il Comando Vermelho, una delle organizzazioni criminali più potenti del Brasile. La 32enne è sospettata di aver riciclato denaro proveniente dal traffico di droga attraverso alcune attività commerciali e società di servizi. Nell'ambito della stessa operazione è stato arrestato anche il fratello, Joao Paulo Carneiro de Morais. Entrambi sono figli di Joao Presinha, indicato dai media locali come una figura di spicco del Comando Vermelho.

L'ex calciatrice Gabi Morais arrestata in Brasile: le accuse e il legame con il cartello

L'ex calciatrice è finita al centro di un'indagine che coinvolge decine di persone sospettate di appartenere a una rete criminale attiva a Fortaleza, città natale della giocatrice. Secondo gli investigatori, Gabi avrebbe contribuito a ripulire i proventi delle attività illecite, occupandosi anche di trattative per nuove acquisizioni commerciali per conto dell'organizzazione.

FORTALEZA, BRASILE - 17 GIUGNO: La polizia pattuglia l'esterno dello stadio prima della partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014 tra Brasile e Messico al Castelão il 17 giugno 2014 a Fortaleza, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Come riportato dal The Sun, a fare il punto sulle indagini è stato Rene Mesquita, responsabile del dipartimento statale che si occupa della lotta al riciclaggio di denaro: "Più di 10 delle 40 persone attualmente sotto indagine sono imparentate tra loro e vivono da molto tempo nella zona di Lagamar e nei quartieri circostanti, probabilmente da oltre vent'anni".

Caricamento post Instagram...

Gli investigatori stanno approfondendo, tra cui. Secondo la ricostruzione della polizia, il gruppo avrebbe utilizzato

Lo stesso Mesquita ha spiegato il funzionamento della rete: "Abbiamo individuato il nucleo di questa organizzazione criminale, responsabile dell'apertura di società di servizi e attività commerciali che venivano utilizzate come copertura per nascondere le reali transazioni finanziarie, provenienti dal traffico di droga".

L'indagine, durata circa 2 anni, ha portato all'identificazione di almeno 41 sospettati attraverso l'analisi di conti bancari, dichiarazioni fiscali e comunicazioni telefoniche. Il detective ha inoltre sottolineato la difficoltà di attribuire con precisione i singoli compiti ai membri dell'organizzazione, dal momento che le attività illecite sarebbero state suddivise tra un grande numero di persone.