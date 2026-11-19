Otto anni alla guida del Giappone, un percorso segnato da risultati storici e da una crescita importante del movimento calcistico nipponico. Si chiude così l'esperienza di Hajime Moriyasu sulla panchina dei Samurai Blue, dopo aver rassegnato le dimissioni al termine dell'amichevole persa per 2-1 contro il Paraguay, ultima partita della sua gestione. Una decisione che mette fine a un ciclo iniziato nel 2018 e accompagnato da traguardi significativi e storici, che hanno portato la Nazionale giapponese ad essere riconosciuta a livello Mondiale.

La gestione di Moriyasu resterà legata soprattutto al Mondiale in Qatar del 2022, quando il Giappone riuscì a sorprendere il mondo battendo Germania e Spagna nella fase a gironi, giocando un calcio pulito e di qualità, quando ancora nessuno se lo aspettava.

Giappone, Moriyasu saluta dopo otto anni: "Possiamo competere con i migliori"

Nel messaggio rivolto al mondo del calcio giapponese, arrivato dopo l'ultima sconfitta in amichevole, Moriyasu ha ricordato il lavoro svolto da giocatori e staff, evidenziando come i risultati raggiunti siano stati il frutto di un percorso costruito nel corso degli anni: "Spero che non solo i giocatori e lo staff, ma anche l'intera famiglia del calcio, compresi i nostri tifosi, il popolo giapponese e quello di tutta l'Asia, abbiano capito che il Giappone può competere con i migliori al mondo".

SAITAMA, GIAPPONE - 20 MARZO: Il commissario tecnico del Giappone Hajime Moriyasu applaude i tifosi mentre la squadra si qualifica per la Coppa del Mondo FIFA 2026 in seguito alla vittoria per 2-0 nella partita del Gruppo C delle qualificazioni asiatiche alla Coppa del Mondo FIFA tra Giappone e Bahrein al Saitama Stadium il 20 marzo 2025 a Saitama, Giappone. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Un messaggio che contiene anche un augurio per il futuro della selezione nipponica, con l'obiettivo di superare quei limiti che finora hanno impedito al Giappone di raggiungere le fasi più avanzate della Coppa del Mondo: "Spero di vedere un giorno il Giappone superare le barriere che non siamo ancora riusciti ad abbattere ai Mondiali, arrivare in finale e, infine, diventare campioni del mondo".

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Moriyasu ha infine riconosciuto il contributo di tutti coloro che hanno partecipato alla crescita della squadra, ricordando che le vittorie ottenute non sono state soltanto il risultato del lavoro svolto durante il suo mandato: "I risultati ottenuti sono stati la testimonianza degli enormi sforzi dei giocatori e dello staff, ma ho sempre sentito che quelle vittorie fossero anche il culmine di anni di lavoro e progressi del nostro calcio".