Le dichiarazioni di Vincent Kompany a quasi un mese dal malore
Auguri a Vincent Kompany! L'allenatore del Bayern spegne 40 candeline: la squadra lo festeggia così
Dopo quasi un mese lontano dal campo, Vincent Kompany è pronto a riprendere il proprio posto sulla panchina del Bayern Monaco. L'allenatore belga tornerà a guidare i bavaresi nella sfida contro il Colonia, in programma venerdì 20 novembre, dopo aver superato il problema di salute che lo aveva costretto al ricovero ospedaliero lo scorso ottobre, preoccupando tutto il mondo del calcio. Alla vigilia del suo rientro, il tecnico ha raccontato quanto accaduto, ringraziando il club e tutto il personale medico per il sostegno ricevuto durante la convalescenza.
Kompany, il malore e il ritorno al Bayern Monaco: "Tutto è andato alla perfezione"
Il 23 ottobre, durante una seduta di allenamento della seconda squadra, Kompany aveva accusato un improvviso malore, perdendo conoscenza e cadendo violentemente a terra. Il successivo ricovero aveva permesso di individuare un'irritazione delle meningi provocata da un'infezione virale. Nella caduta, l'allenatore aveva inoltre riportato una lussazione alla spalla, per la quale si è reso necessario un intervento chirurgico.
Dopo 5 giorni di ricovero e un periodo di riposo a casa, il tecnico aveva progressivamente ripreso i contatti con il centro sportivo del Bayern, tornando a seguire la squadra e successivamente a dirigere gli allenamenti. Durante la sua assenza, il Bayern Monaco è stato affidato al viceallenatore Aaron Danks, capace di mantenere l'imbattibilità della squadra nelle 5 partite disputate durante l'assenza del tecnico belga ma adesso, a quasi un mese dall'episodio, Kompany è finalmente pronto a tornare regolarmente in panchina.
Il tecnico ha poi raccontato le sensazioni vissute durante il periodo di recupero, sottolineando come gli accertamenti abbiano dato esiti positivi: "È stata un'esperienza molto intensa e, in quel momento, anche qualcosa di nuovo per me. Ripensandoci, è andato tutto alla perfezione. Ho ricevuto immediatamente il sostegno del club e dei medici. Tutti gli esami a cui mi sono sottoposto successivamente sono stati molto positivi. Devo dire che sono in ottima salute, abbiamo fatto tantissimi controlli".
Infine, sulla partita del suo rientro: "Non è stato difficile entrare nel giusto stato d'animo, ho avuto tutto il tempo. La motivazione è sempre alta per ogni partita, ma per quella di domani lo è di sicuro. Spero di riuscire a trasmetterla alla squadra".
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