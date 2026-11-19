Dopo quasi un mese lontano dal campo, Vincent Kompany è pronto a riprendere il proprio posto sulla panchina del Bayern Monaco. L'allenatore belga tornerà a guidare i bavaresi nella sfida contro il Colonia, in programma venerdì 20 novembre, dopo aver superato il problema di salute che lo aveva costretto al ricovero ospedaliero lo scorso ottobre, preoccupando tutto il mondo del calcio. Alla vigilia del suo rientro, il tecnico ha raccontato quanto accaduto, ringraziando il club e tutto il personale medico per il sostegno ricevuto durante la convalescenza.

Kompany, il malore e il ritorno al Bayern Monaco: "Tutto è andato alla perfezione"

Il 23 ottobre, durante una seduta di allenamento della seconda squadra, Kompany aveva accusato un improvviso malore, perdendo conoscenza e cadendo violentemente a terra. Il successivo ricovero aveva permesso di individuare un'irritazione delle meningi provocata da un'infezione virale. Nella caduta, l'allenatore aveva inoltre riportato una lussazione alla spalla, per la quale si è reso necessario un intervento chirurgico.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, osserva prima della partita della 3ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC alla Football Arena Munich il 21 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

Dopo 5 giorni di ricovero e un periodo di riposo a casa, il tecnico aveva progressivamente ripreso i contatti con il centro sportivo del Bayern, tornando a seguire la squadra e successivamente a dirigere gli allenamenti. Durante la sua assenza, il Bayern Monaco è stato affidato al viceallenatore Aaron Danks, capace di mantenere l'imbattibilità della squadra nelle 5 partite disputate durante l'assenza del tecnico belga ma adesso, a quasi un mese dall'episodio, Kompany è finalmente pronto a tornare regolarmente in panchina.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Colonia, il belga ha voluto innanzitutto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine: ", che c'era giorno e notte e ha fatto di tutto per prendersi cura di me. Voglio ringraziare anche il mio staff,".

Il tecnico ha poi raccontato le sensazioni vissute durante il periodo di recupero, sottolineando come gli accertamenti abbiano dato esiti positivi: "È stata un'esperienza molto intensa e, in quel momento, anche qualcosa di nuovo per me. Ripensandoci, è andato tutto alla perfezione. Ho ricevuto immediatamente il sostegno del club e dei medici. Tutti gli esami a cui mi sono sottoposto successivamente sono stati molto positivi. Devo dire che sono in ottima salute, abbiamo fatto tantissimi controlli".

Infine, sulla partita del suo rientro: "Non è stato difficile entrare nel giusto stato d'animo, ho avuto tutto il tempo. La motivazione è sempre alta per ogni partita, ma per quella di domani lo è di sicuro. Spero di riuscire a trasmetterla alla squadra".