Carles Puyol torna nel mondo del calcio con un nuovo incarico dirigenziale. L'ex capitano del Barcellona ha ufficialmente firmato con l'Inter d'Escaldes, società andorrana che negli ultimi anni si è affermata come una delle realtà più importanti del Principato, arrivando per la prima volta nella League Phase della Conference League. Il campione del mondo con la Spagna nel 2010 entrerà nella dirigenza del club a partire da venerdì 20 novembre, assumendo il ruolo di direttore delle relazioni e del calcio internazionale, figura pensata per accompagnare il progetto di crescita della società e rafforzarne la presenza anche al di fuori dei confini andorrani.

Puyol all'Inter d'Escaldes: il nuovo progetto in Andorra

L'arrivo di Puyol rappresenta un altro grande passo in avanti nelle ambizioni dell'Inter d'Escaldes, reduce da una stagione storica che l'ha portato alla prima storica partecipazione in Conference League. Il club vuole sfruttare la visibilità internazionale conquistata sul campo per consolidare la propria struttura e continuare a. L'ex difensore, 48 anni,ed è legato personalmente a, allenatore della squadra, con cui condivide anche la passione preferita dagli ex calciatori professionisti,

LIMA, PERÙ - 29 NOVEMBRE: Carles Puyol saluta i tifosi prima della finale della Copa CONMEBOL Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo all'Estadio Monumental il 29 novembre 2025 a Lima, Perù. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

Nel suo primo intervento da nuovo dirigente, riportato da Mundo Deportivo, Puyol ha sottolineato l'importanza di proseguire il percorso intrapreso dalla società, senza perdere ambizione dopo i risultati raggiunti: "Voglio congratularmi con il club per tutto quello che ha ottenuto finora. Vincere è sempre difficile, ma mantenersi ai massimi livelli lo è ancora di più. La sfida è continuare a lavorare con la stessa ambizione e motivazione per crescere e raggiungere nuovi obiettivi".

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L'Inter d'Escaldes arriva da un'annata molto positiva, conclusa con il primo posto in campionato grazie ai 54 punti conquistati, frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Anche la stagione attuale è iniziata con ambizioni importanti: dopo le prime 8 giornate infatti, la squadra occupa il secondo posto con 18 punti, a 4 lunghezze dalla capolista FC Santa Coloma, ancora imbattuta, confermando la volontà del club di consolidarsi ai vertici del calcio andorrano e non solo.