L'assenza del portoghese avrebbe rattristato la donna, insoddisfatta dal mesto tributo della Nazionale
La prima del Portogallo senza Cristiano Ronaldo è stata un disastro. La Nazionale lusitana ha incassato quattro reti dalla Danimarca davanti al proprio pubblico, inaugurando una nuova era nel modo peggiore possibile. La qualificazione ai quarti di finale di UEFA Nations League non è comunque in discussione, ma rimane la macchia dopo un percorso nella competizione netto, con sole vittorie. Sarà stata anche la più classica delle serate storte, ma la mamma del portoghese più prolifico della storia ha tenuto a rimarcare il suo benessere personale dopo il ko. In particolare, non le va giù il trattamento, a sua detta discutibile, riservato al figlio.
Portogallo ko, la mamma di Ronaldo: "Giusto così, hanno meritato di perdere"La signora Dolores Aveiro è stata interrogata sul recentissimo addio alla Nazionale del figlio. L'occasione si è presentata nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, al margine di un evento. "Certamente (Ronaldo ndr) era triste. Lo hanno ingannato e pure io ora lo sono", ha assicurato la donna sullo stato d'animo del fuoriclasse di Madeira. Quindi, spazio al commento al veleno: "La recente sconfitta è stata meritata. Ne sono rimasta felice!".
Come noto, la Federcalcio portoghese ha fatto indossare a ciascun calciatore la maglia numero 7 per rendere omaggio al proprio ex capitano. Anche questo tentativo di ricucire il rapporto con Ronaldo non ha trovato il gradimento di Dolores: "Dovevano organizzare un tributo in sua presenza, non quando non c'era". Poi ha aggiunto: "Il tributo nostro avverrà qui, allo Sporting Lisbona. Faremo un omaggio come si deve".
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