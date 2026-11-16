La prima del Portogallo senza Cristiano Ronaldo è stata un disastro. La Nazionale lusitana ha incassato quattro reti dalla Danimarca davanti al proprio pubblico, inaugurando una nuova era nel modo peggiore possibile. La qualificazione ai quarti di finale di UEFA Nations League non è comunque in discussione, ma rimane la macchia dopo un percorso nella competizione netto, con sole vittorie. Sarà stata anche la più classica delle serate storte, ma la mamma del portoghese più prolifico della storia ha tenuto a rimarcare il suo benessere personale dopo il ko. In particolare, non le va giù il trattamento, a sua detta discutibile, riservato al figlio.

Portogallo ko, la mamma di Ronaldo: "Giusto così, hanno meritato di perdere"

La signoraè stata interrogata sul recentissimo addio alla Nazionale del figlio. L'occasione si è presentata nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, al margine di un evento. "Certamente (Ronaldo ndr) era triste.e pure io ora lo sono", ha assicurato la donna sullo stato d'animo del fuoriclasse di Madeira. Quindi, spazio al commento al veleno: "".

MADRID, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo del Real Madrid è accompagnato da sua madre Maria Dolores dos Santos Aveiro e dal presidente del club Florentino Perez (a sinistra), e dal suo agente Jorge Mendez (a destra) dopo la conferenza stampa in seguito alla firma di un nuovo contratto quinquennale con il club spagnolo allo stadio Santiago Bernabeu il 7 novembre 2016 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Come noto, la Federcalcio portoghese ha fatto indossare a ciascun calciatore la maglia numero 7 per rendere omaggio al proprio ex capitano. Anche questo tentativo di ricucire il rapporto con Ronaldo non ha trovato il gradimento di Dolores: "Dovevano organizzare un tributo in sua presenza, non quando non c'era". Poi ha aggiunto: "Il tributo nostro avverrà qui, allo Sporting Lisbona. Faremo un omaggio come si deve".

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Ricordiamo che il 5 volte Pallone d'Oro aveva lasciato la sua Selezione dopo che Jorge Jesus lo aveva mandato a scaldare senza concedergli minuti. Pur con la promessa di farlo giocare, il CT non lo fece entrare, mancandogli di rispetto secondo la signora classe 1954. Jesus, dopo la sconfitta dei suoi, a specifica domanda legata a una possibile mancanza del numero 7, ha risposto per le righe: "".