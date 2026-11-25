L'umore del Santiago Bernabeu, freddo, ammutolito e attonito dinanzi a un primo tempo di sofferenza del Real Madrid, andato sotto all'intervallo a causa di un rigore perfetto di Ivan Perisic, il giocatore più anziano (37 anni e 295 giorni) a segnare un rigore in Champions, è stato totalmente ribaltato nella ripresa, grazie a un moto d'orgoglio degli uomini di José Mourinho e, principalmente, del suo fido scudiero Jude Bellingham. L'inglese ha preso per mano la squadra, portandola in vantaggio con una rete da cineteca: stop volante, palleggio con il ginocchio e tiro incrociato, senza mai fare cadere la palla, dal limite dell'area.

Bellingham come Zidane?

Nella super rimonta del, travolgente nei secondi 45 minuti, a incidere sono stati lo stakanovista, ormai un habitué della fascia destra; il solito cecchino, riscattatosi dopo l'errore dal dischetto nell'ultima di Liga e insignito con il premio di migliore in campo per la doppietta; il ritrovato, la cui cura conin Brasile sta dando i suoi frutti e, ovviamente,

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 24: Jude Bellingham del Real Madrid segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi MD5 della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e PSV Eindhoven all'Estadio Santiago Bernabeu il 24 novembre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

L'ex Borussia Dortmund ha invertito l'inerzia della gara con un gol da stropicciarsi gli occhi, che ha fatto scattare subito i paragoni con Zinedine Zidane. Ma è proprio l'inglese a mettere le mani avanti in mixed zone: "I confronti con Zidane sono esagerati. Ho fatto un bel gol, ma no. Zizou è stato più forte e di me e più elegante. Lui è il mio idolo d'infanzia".

Bellingham // Milla // Gyökeres // Cherki ⚽



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Mourinho pazzo di Jude

Il, dunque, sale al primo posto in classifica in attesa del, impegnato questa sera in casa contro la. La stagione dei Blancos, dopo la sosta di ottobre, è cambiata radicalmente: in questo lasso di tempo sono arrivate solo vittorie, ben 10 consecutivamente e, cosa più importante, la consapevolezza ritrovata di poter vincere contro chiunque., nel post partita, ha raccontato in conferenza stampa la chiave della vittoria, passata anche dall'ingresso di Bellingham : "Nel primo tempo ci hanno soffocato, abbiamo avuto molte difficoltà a mantenere il possesso. Poi,, e avere Bernardo Silva e Arda Güler, che sanno giocare a calcio, ovviamente aiuta".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Jude Bellingham, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Sul centrocampista inglese, che porta la numero 5 in onore di Zidane, ha avuto solo elogi: "Jude è un giocatore assolutamente straordinario. Ha tutto: fisicità, qualità tecnica, comprensione tattica del gioco, ambizione. Oggi, ovviamente non da solo, ha cambiato la partita. Per me, senza alcun dubbio, è il migliore centrocampista al mondo. Può giocare da dieci, da otto, da due, da tre. Ecco perché ho detto che era uno scandalo che non fosse tra i primi dieci per il Pallone d'Oro". Proprio sul Pallone d'Oro, Bellingham ha risposto così a una domanda a riguardo: "Non mi interessa, è un premio per voi giornalisti. Io voglio vincere tanti titoli con la squadra". Sullo Special One, invece, sembra essere scoccata la scintilla vincente: "La chiave del miglioramento nel mio modo di giocare? José Mourinho e basta".