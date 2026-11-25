Il Real Madrid vince la quinta partita su cinque in Champions, sale al primo posto e si coccola un Bellingham in stato di grazia
Guler (quasi) come Messi: che gol contro il Siviglia
L'umore del Santiago Bernabeu, freddo, ammutolito e attonito dinanzi a un primo tempo di sofferenza del Real Madrid, andato sotto all'intervallo a causa di un rigore perfetto di Ivan Perisic, il giocatore più anziano (37 anni e 295 giorni) a segnare un rigore in Champions, è stato totalmente ribaltato nella ripresa, grazie a un moto d'orgoglio degli uomini di José Mourinho e, principalmente, del suo fido scudiero Jude Bellingham. L'inglese ha preso per mano la squadra, portandola in vantaggio con una rete da cineteca: stop volante, palleggio con il ginocchio e tiro incrociato, senza mai fare cadere la palla, dal limite dell'area.
Bellingham come Zidane?Nella super rimonta del Real, travolgente nei secondi 45 minuti, a incidere sono stati lo stakanovista Valverde, ormai un habitué della fascia destra; il solito cecchino Kylian Mbappé, riscattatosi dopo l'errore dal dischetto nell'ultima di Liga e insignito con il premio di migliore in campo per la doppietta; il ritrovato Vinicius Jr., la cui cura con Ancelotti in Brasile sta dando i suoi frutti e, ovviamente, Jude Bellingham.
L'ex Borussia Dortmund ha invertito l'inerzia della gara con un gol da stropicciarsi gli occhi, che ha fatto scattare subito i paragoni con Zinedine Zidane. Ma è proprio l'inglese a mettere le mani avanti in mixed zone: "I confronti con Zidane sono esagerati. Ho fatto un bel gol, ma no. Zizou è stato più forte e di me e più elegante. Lui è il mio idolo d'infanzia".
Mourinho pazzo di JudeIl Real, dunque, sale al primo posto in classifica in attesa del PSG, impegnato questa sera in casa contro la Roma. La stagione dei Blancos, dopo la sosta di ottobre, è cambiata radicalmente: in questo lasso di tempo sono arrivate solo vittorie, ben 10 consecutivamente e, cosa più importante, la consapevolezza ritrovata di poter vincere contro chiunque. Mourinho, nel post partita, ha raccontato in conferenza stampa la chiave della vittoria, passata anche dall'ingresso di Bellingham: "Nel primo tempo ci hanno soffocato, abbiamo avuto molte difficoltà a mantenere il possesso. Poi, Bellingham ha dato alla partita una dinamica diversa, e avere Bernardo Silva e Arda Güler, che sanno giocare a calcio, ovviamente aiuta".
Sul centrocampista inglese, che porta la numero 5 in onore di Zidane, ha avuto solo elogi: "Jude è un giocatore assolutamente straordinario. Ha tutto: fisicità, qualità tecnica, comprensione tattica del gioco, ambizione. Oggi, ovviamente non da solo, ha cambiato la partita. Per me, senza alcun dubbio, è il migliore centrocampista al mondo. Può giocare da dieci, da otto, da due, da tre. Ecco perché ho detto che era uno scandalo che non fosse tra i primi dieci per il Pallone d'Oro". Proprio sul Pallone d'Oro, Bellingham ha risposto così a una domanda a riguardo: "Non mi interessa, è un premio per voi giornalisti. Io voglio vincere tanti titoli con la squadra". Sullo Special One, invece, sembra essere scoccata la scintilla vincente: "La chiave del miglioramento nel mio modo di giocare? José Mourinho e basta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA