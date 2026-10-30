Mark Bellingham, padre di Jude e Jobe, vestirà la maglia della Nazionale inglese contro l'Irlanda: una nuova soddisfazione dopo una lunga carriera tra i dilettanti
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Mark Bellingham è pronto a vivere per la prima volta un'emozione speciale, seguendo le orme dei figli Jude e Jobe: a 50 anni, il padre dei due calciatori ha ricevuto la sua prima convocazione internazionale, entrando nella selezione Over 50 dell'Inghilterra. Una storia che riporta al centro il percorso calcistico di un uomo che ha trasmesso ai figli la propria passione per il pallone.
Papà Mark e una convocazione speciale: tre Bellingham in NazionaleLa notizia, riportata dai media inglesi, riguarda l'ingresso di Mark Bellingham nella nazionale inglese 'Veterans' Over 50: l'ex attaccante è stato infatti selezionato per affrontare l'Irlanda questa domenica, in una giornata dedicata al calcio internazionale delle selezioni veterane. La partita comprende 18 giocatori complessivi, in un'esperienza che rappresenta un riconoscimento importante per il percorso sportivo di Bellingham senior, che ha avuto un ruolo fondamentale anche nella formazione dei figli: in particolare Jude, primogenito, fenomeno del Real Madrid e della Nazionale maggiore dell'Inghilterra, ha raccontato alla Football Association nel marzo del 2021 che il padre è stato proprio il suo primo idolo calcistico.
Anche Jobe, classe 2005 e attualmente al Borussia Dortmund, ha seguito le orme del fratello, arrivando a venire la maglie delle selezioni giovanili inglesi fino all'Under 21. Con questa convocazione, perciò, la famiglia Bellingham si prepara a raggiungere un traguardo particolare: tre componenti rappresenteranno l'Inghilterra a livello internazionale.
Bellingham senior: una carriera lontana dai riflettori, ma ricca di golPrima di diventare conosciuto al grande pubblico come padre di due talenti internazionali, Mark ha costruito una lunga carriera nel calcio non professionistico inglese. Stando a quanto riferito dalla stampa sportiva britannica, ha infatti militato per 17 anni in 22 differenti società, tra cui Leamington, Bromsgrove Sporting, Cheltenham Town e Newport County, ritirandosi dal calcio giocato solo nel 2019, continuando però a prendere parte a competizioni dedicate ai veterani, proprio come quella della Nazionale inglese Over 50, da cui ha ricevuto la chiamata. La Football Association, tramite un'intervista, ha infatti riportato come Bellingham senior abbia realizzato oltre 700 gol in carriera e circa 850 presenze, di cui 61 reti solo nella stagione 2005/06 con la maglia dello Stourbridge.
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