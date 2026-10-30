Mark Bellingham è pronto a vivere per la prima volta un'emozione speciale, seguendo le orme dei figli Jude e Jobe: a 50 anni, il padre dei due calciatori ha ricevuto la sua prima convocazione internazionale, entrando nella selezione Over 50 dell'Inghilterra. Una storia che riporta al centro il percorso calcistico di un uomo che ha trasmesso ai figli la propria passione per il pallone.

Papà Mark e una convocazione speciale: tre Bellingham in Nazionale

La notizia, riportata dai media inglesi, riguarda l'ingresso dinella nazionale inglese 'Veterans': l'ex attaccante è stato infatti selezionato per affrontare l'Irlanda questa domenica, in una giornata dedicata al calcio internazionale delle. La partita comprende 18 giocatori complessivi, in un'esperienza che rappresenta unimportante per il percorso sportivo di Bellingham senior, che ha avuto un ruolo fondamentale anche nelladei figli: in particolare, primogenito, fenomeno del Real Madrid e della Nazionale maggiore dell'Inghilterra, ha raccontato alla Football Association nel marzo del 2021 che il padre è stato proprio il suo primo

Anche Jobe, classe 2005 e attualmente al Borussia Dortmund, ha seguito le orme del fratello, arrivando a venire la maglie delle selezioni giovanili inglesi fino all'Under 21. Con questa convocazione, perciò, la famiglia Bellingham si prepara a raggiungere un traguardo particolare: tre componenti rappresenteranno l'Inghilterra a livello internazionale.

COLONIA, GERMANIA - 25 GIUGNO: Jude Bellingham dall'Inghilterra abbraccia suo padre, Mark Bellingham, sugli spalti a tempo pieno dopo il pareggio della squadra nella partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Inghilterra e Slovenia allo stadio di Colonia il 25 giugno 2024 a Colonia, Germania. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Bellingham senior: una carriera lontana dai riflettori, ma ricca di gol

Prima di diventare conosciuto al grande pubblico come padre di due talenti internazionali, Mark ha costruito una lunga carriera nelinglese. Stando a quanto riferito dalla stampa sportiva britannica, ha infatti militato perin 22 differenti società, tra cui, ritirandosi dal calcio giocato solo nel 2019, continuando però a prendere parte a competizioni dedicate ai veterani, proprio come quella della Nazionale inglese Over 50, da cui ha ricevuto la chiamata. La Football Association, tramite un'intervista, ha infatti riportato come Bellingham senior abbia realizzato oltrein carriera e circa 850 presenze, di cui 61 reti solo nella stagionecon la maglia dello Stourbridge.