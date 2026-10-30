Tra i calciatori più importanti della Nazionale Argentina in questi ultimi anni figura anche Enzo Fernandez. Il classe 2001, infatti, è stato uno dei protagonisti dei recenti successi della selezione proveniente dall'America Meridionale. Quattro anni fa ha vinto il Mondiale in Qatar contro la Francia ottenendo anche il premio come miglior giovane della competizione. Nel 2024, invece, l'Albiceleste ha vinto per la seconda volta di fila la Copa America. Quest'estate, però, l'Argentina ha perso la finale del Mondiale contro la Spagna ed il centrocampista ha lasciato il segno in maniera negativo. Infatti, al terzo minuto di recupero del secondo tempo regolamentare, ha ricevuto un cartellino rosso. Recentemente, l'ex Chelsea ha parlato di quest'episodio durante un podcast.

Argentina, Fernandez: "L'espulsione in finale contro la Spagna è una spina nel fianco"

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Ospite del podcast Los Edul, l'attuale calciatore del Manchester City ha ripercorso diversedella sua carriera agonistica. Tra queste trova spazio anche l'alla Nazionale di, con il quale ha condiviso i due successi già citati in precedenza. Le sue: "Ho sempre sognato di giocare con lui. Da bambino facevo i calcoli per capire se avrei potuto giocare al fianco di Messi. Sarà triste non averlo più con noi in squadra. Prima di scendere in campo, diceva sempre qualcosa e quando si andava verso il campo pensavi alle sue parole".In seguito, Fernandez ha parlato della finale persa contro la Spagna e della sua: "Mi assumo la responsabilità di quanto accaduto. Nessun giocatore ama ricevere un cartellino rosso, soprattutto in durante la finale di un Mondiale. Per me è una spina nel fianco e me ne pento ancora". Restando sulla finale, ha voluto fare iagli avversari: "Hanno controllato la partita e meritato la vittoria. Dobbiamo accettare e riconoscere che l'avversario era più forte di noi".

Manchester, Inghilterra - 5 settembre 2026: Erling Haaland ed Enzo Fernandez del Manchester City osservano durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Coventry City all'Etihad Stadium. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Successivamente ha parlato di uno dei suoi nuovi compagni di squadra al City, vale a dire Erling Haaland: "Lui è una bestia. A me e Rulli chiede sempre il mate, un rituale prima di ogni partite". In seguito, il classe 2001 ha parlato del possibile ritorno in patria e, per la precisione, la River Plate. Parlando di ciò, Fernandez è stato categorico: "Prima o poi tornerò al River. Ci devo tornare perché voglio vincere e godermi quel mondo per più tempo di quanto ne abbia già passato".