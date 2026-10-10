Il Manchester City sta attraversando settimane di pura angoscia e terrore. L'enorme caso giudiziario in cui i Citizens sono coinvolti sta scuotendo l'ambiente, rischiando di portare negatività anche in campo. Le sentenze definitive e le misure prese dalla lega inglese potrebbero arrivare anche tra parecchio tempo, aumentando il peso sulla squadra allenata da Enzo Maresca. Il tempismo relativo alla condanna del club di Manchester arriva nel momento sbagliato per i tifosi Citizens.

Haaland parla del nuovo taglio di capelli

Infatti, sul campo la squadra stava dominando, forte anche del calciomercato fatto in estate (solo il centrocampo si è rinforzato con, Enzo Fernandez ed Elliot Anderson per un totale di più di 300 milioni di euro). Infatti, il Manchester City si trova attualmente al primo posto della Premier League con l'Arsenal , conin 5 partite giocate, a cui si può aggiungere la vittoria in Champions League contro il Porto. L'uomo chiave di Enzo Maresca rimane sempre lui,, capace di segnare valanghe di reti anche con il nuovo look.Erling Haaland è uno dei migliori giocatori al mondo. Il Mondiale estivo () ne ha confermato il valore assoluto e se possibile, lo ha anche aumentato. Il centravanti norvegese ha iniziato questa stagione esattamente da dove l'aveva terminata:. In questa prima fase di Premier League, Haaland ha segnato 5 reti, a cui vanno aggiunte le 2 in Champions League (in 7 partite di club) e le 3 nell'ultima sosta nazionali. Tuttavia, se il suo rendimento in campo non è cambiato di una virgola, qualcosa nel suo look è stato effettivamente modificato.

PORTO, PORTOGALLO - 4 OTTOBRE: Erling Haaland della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estádio do Dragão il 4 ottobre 2026, a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

La punta del Manchester City ha goduto di una certa iconicità nel tempo anche per via della sua lunga chioma bionda. Tuttavia, alla fine di agosto, Haaland ha deciso di sorprendere tutti tagliandosi i capelli. In una recente intervista a Sky Sports, il centravanti norvegese ha parlato di questo cambio di look: "Mi aspettavo sicuramente delle reazioni forti ma non che avesse così tanta risonanza. Perlomeno, in giro non mi riconoscono più così tanto, per me è un fatto positivo".