L'Arsenal vince contro il Leeds e Arteta può sorridere al ritorno dalla sosta nazionali. I Gunners hanno iniziato abbastanza bene la stagione. La squadra di Londra, rinforzatasi sul mercato con pochissimi acquisti ma molto funzionali (Tzolis, Konsa e Bruno Guimarães), vuole proseguire nel solco creato la passata stagione. Eppure, questa primissima parte dell'annata ha portato con sé indicazioni ambigue sullo stato dell'arte della squadra di Mikel Arteta.

Everything about this Bruno Guimaraes goal screams perfection.



-The Odegaard through pass

-Declan Rice flick

-Gyokeres spreading out keeping the CBs busy

-Then Bruno’s low driven shot.



Perfection. Fluidity. pic.twitter.com/q009CnXXS5 — The Football Era (@Footballera0) October 10, 2026

L'Arsenal torna a vincere con gli inglesi

I risultati parlano chiaro:stagionali con 1 sola sconfitta. Dopo il trionfo in Community Shield contro il Manchester City , i Gunners hanno ripreso a pieno ritmo in campionato e in Champions League, con l'unica eccezione della pesante sconfitta percontro il meravigliosodi Fabian Hurzeler (vincente anche oggi e terzo a soli 2 punti dall'Arsenal). Se a livello pratico è quasi impossibile criticare il percorso dei Gunners, le modalità con cui sono arrivate alcune di queste vittorie sono abbastanza discutibili. Nella giornata di oggi, l'Arsenal ha mostrato i suoi soliti limiti per battere l'organizzato ma modestoNel lunch match di sabato, l'Arsenal ha dovuto così affrontare il roccioso Leeds United di Daniel Farke, capace di compiere magie settimanali col suo 3-4-2-1. Il tecnico tedesco ci ha provato anche in questa occasione, mettendo paura alla squadra londinese con la rete del braccetto Justin al 55'. Arteta è riuscito a ribaltare la partita, nonostante una manovra lenta e prevedibile. I gol del falso terzinoe del nuovo acquisto Bruno Guimarães hanno permesso all'Arsenal di respirare e tornare appaiati al Manchester City a 15 punti.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Riccardo Calafiori dell'Arsenal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Leeds United all'Emirates Stadium, il 10 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Nel match dell'ora di pranzo è emerso un altro dettaglio molto importante. Per la prima volta dal 1999 (match contro il Manchester United), la squadra londinese è riuscita a schierare ben 6 giocatori di movimento titolare di nazionalità inglese. Infatti, nel XI titolare dell'Arsenal figuravano: Ben White, Ezri Konsa, Declan Rice (assist più che notevole), Bukayo Saka, Noni Madueke e Myles Lewis-Skelly.