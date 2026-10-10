I Gunners hanno conquistato l'ottava vittoria stagionale: nonostante i limiti in fase di costruzione, il tecnico spagnolo ha fatto le mosse giuste dalla panchina

Pietro Rusconi
Brighton &amp; Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27

Il Brighton festeggia con i tifosi i 125 anni e la vittoria contro l'Arsenal

L'Arsenal vince contro il Leeds e Arteta può sorridere al ritorno dalla sosta nazionali. I Gunners hanno iniziato abbastanza bene la stagione. La squadra di Londra, rinforzatasi sul mercato con pochissimi acquisti ma molto funzionali (Tzolis, Konsa e Bruno Guimarães), vuole proseguire nel solco creato la passata stagione. Eppure, questa primissima parte dell'annata ha portato con sé indicazioni ambigue sullo stato dell'arte della squadra di Mikel Arteta.

I risultati parlano chiaro: 8 vittorie stagionali con 1 sola sconfitta. Dopo il trionfo in Community Shield contro il Manchester City, i Gunners hanno ripreso a pieno ritmo in campionato e in Champions League, con l'unica eccezione della pesante sconfitta per 3-0 contro il meraviglioso Brighton di Fabian Hurzeler (vincente anche oggi e terzo a soli 2 punti dall'Arsenal). Se a livello pratico è quasi impossibile criticare il percorso dei Gunners, le modalità con cui sono arrivate alcune di queste vittorie sono abbastanza discutibili. Nella giornata di oggi, l'Arsenal ha mostrato i suoi soliti limiti per battere l'organizzato ma modesto Leeds United.
Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27

L'Arsenal torna a vincere con gli inglesi

Nel lunch match di sabato, l'Arsenal ha dovuto così affrontare il roccioso Leeds United di Daniel Farke, capace di compiere magie settimanali col suo 3-4-2-1. Il tecnico tedesco ci ha provato anche in questa occasione, mettendo paura alla squadra londinese con la rete del braccetto Justin al 55'. Arteta è riuscito a ribaltare la partita, nonostante una manovra lenta e prevedibile. I gol del falso terzino Calafiori e del nuovo acquisto Bruno Guimarães hanno permesso all'Arsenal di respirare e tornare appaiati al Manchester City a 15 punti.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27
LONDRA, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Riccardo Calafiori dell'Arsenal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Leeds United all'Emirates Stadium, il 10 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Nel match dell'ora di pranzo è emerso un altro dettaglio molto importante. Per la prima volta dal 1999 (match contro il Manchester United), la squadra londinese è riuscita a schierare ben 6 giocatori di movimento titolare di nazionalità inglese. Infatti, nel XI titolare dell'Arsenal figuravano: Ben White, Ezri Konsa, Declan Rice (assist più che notevole), Bukayo Saka, Noni Madueke e Myles Lewis-Skelly.

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