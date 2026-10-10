La sesta giornata di Premier League si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
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La Premier League riparte con un big match. L'appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 17.30, sul campo di Anfield con Liverpool-Manchester City, due grandi squadre che per motivi differenti stanno vivendo un momento difficile, e che ora si vedono chiamate a reagire.
I padroni di casa, guidati da Andoni Iraola e ancora imbattuti in campionato, sono tuttavia inchiodati a uno scomodo sesto posto in classifica, e cercheranno di sfruttare il fattore campo per recuperare terreno sulle squadre in vetta. Tra queste, c'è proprio il Manchester City, che si presenta alla trasferta a punteggio pieno e al primo posto. Ma a rompere il ritmo dei Citizens è arrivata una quantomai lunga e complicata sosta per le nazionali, con la condanna per le 115 violazioni finanziare della società, che potrebbe sicuramente condizionale l'umore generale.
Mentre aspettiamo di goderci uno dei match più interessanti del weekend, chi ama il calcio inglese ha già scelto quale direzione dare al suo cuore, premiando i suoi calciatori prediletti con un sostegno costante su Instagram. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due formazioni, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra i Reds e i Citizens.
Liverpool-Manchester City: Barcola contro HaalandOgni big match che si rispetti inizia dai kick off. Nel confronto tra i profili ufficiali dei due club britannici, a spuntarla sono i Citizens: i loro follower sono 57 milioni, addirittura in leggero aumento dall'inizio del campionato, contro i 48,3 milioni di fans del Liverpool. Che in entrambe le città il tifo sia preso molto seriamente è cosa nota, e il social network di Zuckerberg non solo è qui a dimostrarlo, ma anche a testimoniare che il cuore conosce ragioni che le norme finanziarie non conoscono.
E ora passiamo ai top player. Se per i Reds c'è il recente acquisto dal PSG Bradley Barcola, gli ospiti rispondono con una vera schiacciasassi, tanto in campo quanto sui social: Erling Braut Haaland. "No TikTok. No Twitter. No Facebook. No Snapchat", recita la biografia del francese, a chiarire un'inclinazione social ma non troppo. Ciò nonostante, a livello di numeri, non se la cava niente male: i suoi follower sono 2,1 milioni, i profili seguiti 499, tra cui spiccano i nomi di Manu Kone, Giovanni Leoni, Ousmane Dembélé e Mike Maignan. I suoi 125 post, quando non lo ritraggono sul rettangolo verde, lo vedono posare in outfit streetwear e con la tipica attitude francese.
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Team work: Mac Allister e Van Dijk vs Enzo Fernandez e Donnarumma
Ma in campo ci sono altri dieci giocatori. Per il Liverpool, ad esempio, c'è Virgil Van Dijk, con 17,8 milioni di follower e un feed che, quando non è tutto in rosso, è orange, come la maglia della sua Nazionale. Slanciato e sempre elegantissimo, le sue passioni oltre al calcio sembrano essere la moda e i suoi affetti, di cui custodisce attentamente la privacy. Numeri leggermente più contenuti per Alexis Mac Allister, 9,4 milioni di follower per l'argentino, ormai presenza fissa nella Nazionale albiceleste, nella cui lista dei following figurano Lautaro Martinez, Franco Mastrantuono e Calvin Harris.
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Liverpool-Manchester City, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa la vittoria nella versione online della sesta giornata di Premier League? I tre punti vanno al City. Al primo posto, in volata a svariati metri da terra, c'è Erling Haaland, con i suoi quasi 77 milioni di follower. Seguono con un certo distacco Virgil Van Dijk per i Reds, a quota 17,8 milioni, e Enzo Fernandez al terzo posto, a quota 16.
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