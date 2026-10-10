La Premier League riparte con un big match. L'appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 17.30, sul campo di Anfield con Liverpool-Manchester City, due grandi squadre che per motivi differenti stanno vivendo un momento difficile, e che ora si vedono chiamate a reagire.

I padroni di casa, guidati da Andoni Iraola e ancora imbattuti in campionato, sono tuttavia inchiodati a uno scomodo sesto posto in classifica, e cercheranno di sfruttare il fattore campo per recuperare terreno sulle squadre in vetta. Tra queste, c'è proprio il Manchester City, che si presenta alla trasferta a punteggio pieno e al primo posto. Ma a rompere il ritmo dei Citizens è arrivata una quantomai lunga e complicata sosta per le nazionali, con la condanna per le 115 violazioni finanziare della società, che potrebbe sicuramente condizionale l'umore generale.

Mentre aspettiamo di goderci uno dei match più interessanti del weekend, chi ama il calcio inglese ha già scelto quale direzione dare al suo cuore, premiando i suoi calciatori prediletti con un sostegno costante su Instagram. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due formazioni, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra i Reds e i Citizens.

Liverpool-Manchester City: Barcola contro Haaland

Ogni big match che si rispetti inizia dai kick off. Nel confronto tra i profili ufficiali dei due club britannici, a spuntarla sono i: i loro follower sono, addirittura in leggero aumento dall'inizio del campionato, contro idi fans del. Che in entrambe le città il tifo sia preso molto seriamente è cosa nota, e il social network di Zuckerberg non solo è qui a dimostrarlo, ma anche a testimoniare che il cuore conosce ragioni che le norme finanziarie non conoscono.

Erling Haaland risponde ai tifosi del Sunderland dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland all'Etihad Stadium, il 20 settembre 2026 a Manchester. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

E ora passiamo ai top player. Se per i Reds c'è il recente acquisto dal PSG Bradley Barcola, gli ospiti rispondono con una vera schiacciasassi, tanto in campo quanto sui social: Erling Braut Haaland. "No TikTok. No Twitter. No Facebook. No Snapchat", recita la biografia del francese, a chiarire un'inclinazione social ma non troppo. Ciò nonostante, a livello di numeri, non se la cava niente male: i suoi follower sono 2,1 milioni, i profili seguiti 499, tra cui spiccano i nomi di Manu Kone, Giovanni Leoni, Ousmane Dembélé e Mike Maignan. I suoi 125 post, quando non lo ritraggono sul rettangolo verde, lo vedono posare in outfit streetwear e con la tipica attitude francese.

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Team work: Mac Allister e Van Dijk vs Enzo Fernandez e Donnarumma

Virgil van Dijk durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Bournemouth e Liverpool al Vitality Stadium, il 20 settembre 2026 a Bournemouth. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Ma quando l'avversario con cui misurarsi è, si salvi chi può! I follower del capo vichingo, che prima ha dato un taglio alla sua iconica chioma bionda e poi al nickname di Instagram (ora è semplicemente @erling), sono un esercito:. A Haaland i social piacciono, o almeno sembrano divertirlo molto. Un sentimento che online viene ricambiato all'unanimità. Il suo feed, professionale ma non per questo meno divertente, lo rispecchia. I più attenti noteranno che il campione non espone mai troppo la sua sfera privata, sebbene sia sempre pronto a prestarsi allo scherzo o addirittura diventare un meme: un esempio perfetto di come giocare con i social non significhi necessariamente esserne vittima. Ad avere l'onore di figurare tra i 515 following ci sono Ricky Gervais e Tiësto, Jude Bellingham, Marcus Thuram, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Ma in campo ci sono altri dieci giocatori. Per il Liverpool, ad esempio, c'è Virgil Van Dijk, con 17,8 milioni di follower e un feed che, quando non è tutto in rosso, è orange, come la maglia della sua Nazionale. Slanciato e sempre elegantissimo, le sue passioni oltre al calcio sembrano essere la moda e i suoi affetti, di cui custodisce attentamente la privacy. Numeri leggermente più contenuti per Alexis Mac Allister, 9,4 milioni di follower per l'argentino, ormai presenza fissa nella Nazionale albiceleste, nella cui lista dei following figurano Lautaro Martinez, Franco Mastrantuono e Calvin Harris.

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Liverpool-Manchester City, chi vince la sfida dei social?

Una veduta d'insieme dell'Etihad Stadium, casa del Manchester City FC, il 1° ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. La Premier League ha confermato che il City è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari tra le stagioni 2009-10 e 2017-18. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il Manchester City risponde schierando un altro argentino:, un altro recente acquisto, a quotadi seguaci, tra cui il romanista Matias Soulé, Javier Zanetti e il Pocho Lavezzi. Per chiudere in bellezza, c'è: sonoi follower dell'ex Milan e PSG, nonché portiere titolare dell'Italia. Una cifra decisamente più contenuta rispetto ai numeri stellari del suo illustre compagno norvegese, ma perfettamente in linea con la media dei suoi sfidanti. Tra gli 833 profili che segue ci sono le due icone di Manchester, Noel e Liam Gallagher, ma anche tantissimi nomi noti nello Stivale: Adriano Galliani, Raffaele Palladino, Giovanni Malagò, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e, al di fuori del mondo dello sport, Renzo Rosso e Davide Oldani, per citarne solo alcuni.

Ma chi si porta a casa la vittoria nella versione online della sesta giornata di Premier League? I tre punti vanno al City. Al primo posto, in volata a svariati metri da terra, c'è Erling Haaland, con i suoi quasi 77 milioni di follower. Seguono con un certo distacco Virgil Van Dijk per i Reds, a quota 17,8 milioni, e Enzo Fernandez al terzo posto, a quota 16.