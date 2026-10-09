Enzo Maresca rompe il silenzio dopo il caso Manchester City. Nonostante una partenza perfetta con sette vittorie su sette tra Premier League, Coppa di Lega e Champions League, fuori dal campo i Citizens stanno vivendo uno dei periodi più complicati della loro storia. Come annunciato dalla Premier League, lo scorso 29 settembre la società degli Sky Blues è stata ritenuta colpevole da una commissione indipendente di aver stipulato "contratti fittizi" con partner commerciali e di aver falsato i propri bilanci per gonfiare artificialmente i propri ricavi per oltre 900 milioni di sterline tra le stagioni 2009/10 e 2017/18. La sentenza ha scosso l'intero calcio britannico e, in attesa di conoscere gli sviluppi dopo il ricorso dei Citizens, a riportare la calma sul cielo di Manchester (sponda celeste) ci ha pensato il tecnico italiano Enzo Maresca.

Maresca: "Abbiamo piena fiducia nel club"

Intervistato ai microfoni di CityTv,ha commentato la sentenza sul caso Manchester City definendosi abbastanza tranquillo sulla vicenda e sottolineando la piena fiducia nel club: "Personalmente, a essere proprio sincero, sono molto tranquillo. La società è stata molto chiara.".

Continuando, l'allenatore italiano ha provato a spostare l'attenzione sul campo: "Comprendiamo le polemiche, però, per noi la priorità è ciò che possiamo controllare, e noi possiamo controllare soltanto l'aspetto calcistico".

🚨 Enzo Maresca on how Man City players reacted to PL verdict: “Our players are just focussed on, in this moment, how we can beat Liverpool, with the fans, and try win at Anfield”.



“We completely trust the club”. pic.twitter.com/2X4sbN92Tm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

"I giocatori sono concentrati solo sul campo"

Successivamente, il tecnico dei Citizens ha parlato dell'ambiente usando un approccio molto pacato e distante dalle burrascose vicende finanziarie: "L'ambiente? A dire il vero, la sensazione è fantastica. I giocatori sono entusiasti per le prossime due partite. Ma soprattutto sono entusiasti perché in questo momento siamo in testa alla classifica. I calciatori sono concentrati solo su quello. Sanno che possiamo controllare solo l'aspetto calcistico e non si preoccupano affatto di altre cose".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 SETTEMBRE: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Manchester City e Norwich City all'Etihad Stadium, il 17 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Infine, Maresca ha concluso l'intervista commentando l'imminente grande sfida che attende gli Sky Blues ad Anfield: "Conoscono il loro mestiere e sanno che il rumore c'è, ma non se ne curano troppo. In questo momento sono concentrati solo su come possiamo battere il Liverpool e su come, insieme ai tifosi, possiamo provare a vincere ad Anfield".