Haaland sorride, ma il messaggio è tutt'altro che leggero. Alla vigilia di una settimana che può dire molto sulla stagione del Manchester City, il norvegese chiede a tutti di restare uniti - in un momento così complicato - dai compagni ai tifosi, e di affrontare le prossime sfide con la giusta dose di entusiasmo. Prima Anfield, dove domenica il City sarà atteso dal Liverpool in una delle trasferte più complicate della Premier League. Poi il PSG, tre giorni più tardi, all'Etihad per una sfida di Champions League che promette altrettanta pressione. Due partite diverse, due esami pesanti e un solo modo, secondo Haaland, per affrontarli: niente tensioni inutili, niente negatività. "Dobbiamo restare uniti, goderci il viaggio e sorridere", ha detto. Parole che raccontano anche il legame sempre più forte tra Haaland, il City e i suoi tifosi.

Haaland sfida il Liverpool: "Ogni partita ad Anfield è speciale"

arriva a questa settimana con il sorriso di chi conosce bene il peso delle grandi partite, ma anche con la convinzione che il City debba viverle senza perdere leggerezza. Il norvegese ha appena ritrovato il club dopo la pausa per le nazionali, chiusa con tre gol in quattro partite con la sua Norvegia, e ora guarda ad Anfield con la voglia di continuare il percorso perfetto del City in campionato. Cinque vittorie nelle prime cinque giornate hanno messo la squadra davanti a tutti, ma contro il Liverpool il margine d'errore sarà minimo. "Giocare contro il Liverpool è sempre un'esperienza speciale", ha raccontato Haaland, ricordando di aver vinto, pareggiato e perso ad Anfield.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland all'Etihad Stadium, il 20 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Ed è proprio questo il punto: vivere la sfida, senza farsi schiacciare dalla pressione. Il rapporto con il City, del resto, va oltre i numeri. Haaland ha già conquistato nove trofei e segnato 169 gol in 205 partite, diventando in poco più di quattro anni una delle figure centrali della storia recente del club. Ma il legame più importante, racconta, è quello con i tifosi. "Ci tengo molto perché sono un tifoso anch'io", ha spiegato. Da qui il messaggio per la settimana più delicata: restare insieme, sostenersi e affrontare il viaggio. Prima Anfield, poi il PSG. Il City vuole esserci, Haaland vuole trascinarlo.