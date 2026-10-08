La vicenda del Manchester City tiene banco in tutto il mondo: sono arrivate anche le parole dell'allenatore del Real Madrid, Josè Mourinho
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Una commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa finanziari mossi dalla Premier League. Le irregolarità contestate, che si riferiscono a un arco temporale compreso tra le stagioni 2009-10 e 2017-18, riguardano la sovrastima dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e una palese mancanza di trasparenza nella presentazione dei bilanci societari. Nonostante la società continui a professarsi totalmente estranea ai fatti e abbia già avviato l'iter per il ricorso, sul futuro dei Citizens pende ora lo spauracchio di sanzioni pesantissime.
L'attacco di MourinhoSulla complessa e delicata vicenda giudiziaria è intervenuto anche José Mourinho, con il suo consueto stile. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico portoghese ha puntato il dito non tanto nel merito delle accuse rivolte al club inglese, quanto sulla lentezza con cui la giustizia sportiva gestisce, processa ed emette sentenze nei casi che coinvolgono i top club calcistici mondiali.
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Un commento ironico ma tagliente, che fotografa perfettamente il disincanto verso un sistema giudiziario che rischia di emettere verdetti definitivi a distanza di ere geologiche rispetto ai fatti contestati.
Il Real Madrid tornerà in campo sabato sera, nella delicata sfida con il Villareal.
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