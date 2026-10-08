Una commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa finanziari mossi dalla Premier League. Le irregolarità contestate, che si riferiscono a un arco temporale compreso tra le stagioni 2009-10 e 2017-18, riguardano la sovrastima dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e una palese mancanza di trasparenza nella presentazione dei bilanci societari. Nonostante la società continui a professarsi totalmente estranea ai fatti e abbia già avviato l'iter per il ricorso, sul futuro dei Citizens pende ora lo spauracchio di sanzioni pesantissime.

L'attacco di Mourinho

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Sulla complessa e delicata vicenda giudiziaria è intervenuto anche, con il suo consueto stile. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico portoghese ha puntato il dito non tanto nel merito delle accuse rivolte al club inglese, quanto sulla lentezza con cui la giustizia sportiva gestisce, processa ed emette sentenze nei casi che coinvolgono i top club calcistici mondiali.Mettendo in luce tutta la frustrazione dell'ambiente calcistico di fronte a iter procedurali infiniti, loha inquadrato la situazione con una dichiarazione sarcastica e diretta: "Preferisco riderci un po' su, perché penso che arriverà una fine. Ma noi due, che siamo sulla sessantina, dobbiamo avere la fortuna di essere ancora qui quando arriverà la sentenza definitiva, perché ora arriverà una sentenza e poi un appello...".

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva il campo prima del match della 1ª giornata della Fase a Campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano allo stadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Un commento ironico ma tagliente, che fotografa perfettamente il disincanto verso un sistema giudiziario che rischia di emettere verdetti definitivi a distanza di ere geologiche rispetto ai fatti contestati.

Il Real Madrid tornerà in campo sabato sera, nella delicata sfida con il Villareal.