Alla vigilia del verdetto sul 3-0 a tavolino deciso dal CAF, il Marocco segnala un contatto con uno dei tre giudici. Il Senegal smentisce
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A distanza di dieci mesi dalla finale disputata sul campo, la Coppa d'Africa 2025 continua a giocarsi nelle aule della giustizia sportiva. In giornata, il Tribunale Arbitrale dello Sport è chiamato a stabilire una volta per tutte a chi spetti il trofeo, conteso tra il Senegal e il Marocco in una lunga battaglia legale. Nelle ultime ore, però, il clima attorno alla decisione si è ulteriormente surriscaldato. Secondo quanto ricostruito da RMC Sport, il legale della Federazione calcistica marocchina ha denunciato un presunto episodio avvenuto nel fine settimana che rischia di aprire nuovi fronti giudiziari.
La lettera del Marocco, la smentita del Senegal e la posizione del TASUna chiamata che, secondo la ricostruzione della Federazione marocchina, si sarebbe verificata domenica tra uno dei tre arbitri nominati dal TAS per decidere sulla causa e il presidente della Federazione calcistica senegalese, Abdoulaye Fall. Nel documento trasmesso al collegio, la federazione marocchina ha precisato di riservarsi il diritto di avviare eventuali azioni legali. Immediata la replica da parte della delegazione senegalese: diverse fonti vicine ai vertici della Federazione hanno smentito con fermezza l'esistenza di qualsiasi telefonata tra Fall e il giudice. Dal canto suo, il TAS ha scelto il massimo riserbo, comunicando che l'organismo "sospende ogni comunicazione con i media in merito a questa decisione fino al suo annuncio ufficiale".
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Dal caos della finale al 3-0 a tavolino della CAFIl ricorso al TAS rappresenta l'ultimo atto di una vicenda nata nei minuti conclusivi della finale di Coppa d'Africa 2025, vinta sul campo dal Senegal ma poi ribaltata nelle sedi disciplinari. In quell'occasione, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore al Marocco nel finale di gara, i Leoni della Teranga avevano abbandonato il terreno di gioco su iniziativa del CT Pape Thiaw, rientrando negli spogliatoi per protesta. Tornati in campo dopo una sospensione di quindici minuti, i senegalesi avevano visto Brahim Diaz fallire dal dischetto, riuscendo poi a imporsi ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Pape Gueye.
Il Marocco aveva tuttavia presentato ricorso al Comitato d'Appello della CAF chiedendo la squalifica automatica degli avversari per l'abbandono del campo, ottenendo ragione il 17 marzo con l'assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino. Una sentenza che aveva spinto il Senegal a rivolgersi al TAS, atteso ora dalla pronuncia definitiva.
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