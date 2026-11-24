A distanza di dieci mesi dalla finale disputata sul campo, la Coppa d'Africa 2025 continua a giocarsi nelle aule della giustizia sportiva. In giornata, il Tribunale Arbitrale dello Sport è chiamato a stabilire una volta per tutte a chi spetti il trofeo, conteso tra il Senegal e il Marocco in una lunga battaglia legale. Nelle ultime ore, però, il clima attorno alla decisione si è ulteriormente surriscaldato. Secondo quanto ricostruito da RMC Sport, il legale della Federazione calcistica marocchina ha denunciato un presunto episodio avvenuto nel fine settimana che rischia di aprire nuovi fronti giudiziari.

La lettera del Marocco, la smentita del Senegal e la posizione del TAS

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Dal caos della finale al 3-0 a tavolino della CAF

Una chiamata che, secondo la ricostruzione della, si sarebbe verificata domenica tra uno dei tre arbitri nominati dalper decidere sulla causa e il presidente della, Abdoulaye. Nel documento trasmesso al collegio, laha precisato di riservarsi il diritto di avviare eventuali azioni legali. Immediata la replica da parte della: diverse fonti vicine ai vertici della Federazione hanno smentito con fermezza l'esistenza di qualsiasi telefonata tra Fall e il giudice. Dal canto suo, ilha scelto il massimo riserbo, comunicando che l'organismo "sospende ogni comunicazione con i media in merito a questa decisione fino al suo annuncio ufficiale".Il ricorso alrappresenta l'ultimo atto di una vicenda nata nei minuti conclusivi della finale di, vinta sul campo dalma poi ribaltata nelle sedi disciplinari. In quell'occasione, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alnel finale di gara, iavevano abbandonato il terreno di gioco su iniziativa del CT, rientrando negli spogliatoi per protesta. Tornati in campo dopo una sospensione di quindici minuti, i senegalesi avevano vistofallire dal dischetto, riuscendo poi a imporsi ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di

AL KHOR, QATAR - 4 DICEMBRE: I giocatori del Senegal cantano il proprio inno nazionale prima della partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Inghilterra e Senegal, disputata all'Al Bayt Stadium il 4 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Il Marocco aveva tuttavia presentato ricorso al Comitato d'Appello della CAF chiedendo la squalifica automatica degli avversari per l'abbandono del campo, ottenendo ragione il 17 marzo con l'assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino. Una sentenza che aveva spinto il Senegal a rivolgersi al TAS, atteso ora dalla pronuncia definitiva.