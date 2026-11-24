Ci sono pomeriggi in cui l'aria fredda di fine novembre, che a Liverpool scende rapida sulle gradinate in legno e sul prato pesante di Anfield, sembra congelare il tempo prima ancora che il pallone inizi a rotolare. Mancano pochissimi giorni a un nuovo capitolo del Merseyside Derby di Premier League, una sfida che da oltre un secolo divide famiglie, pub e isolati separati soltanto dal verde di Stanley Park. Cinquantasei anni fa, in un sabato autunnale destinato a restare nella memoria collettiva dei Reds, andò in scena una delle rimonte più clamorose nella storia della città: sotto di due reti a meno di mezz'ora dal termine, il Liverpool ribaltò l'Everton fino al 3-2 finale, celebrando nel modo più teatrale possibile il primo sigillo in maglia rossa di un giovane centravanti gallese destinato a cambiare il volto club: John Toshack.

L'Everton campione in carica e il cantiere di Bill Shankly

guidato da Harry Catterick si presentava adcon i gradi di, forte del titolo conquistato nella primavera del 1970 grazie a una squadra elegante, tecnica e consapevole dei propri mezzi. Per quanto riguarda il, Billstava attraversando una delle fasi più delicate della sua gestione: ildegli anni Sessanta si era esaurito, i senatori della prima generazione avevano lasciato spazio a une ancora in cerca di identità.

L'allenatore di calcio scozzese Bill Shankly (1913 - 1981) allo stadio di Wembley, a nord di Londra, in qualità di allenatore del Liverpool Football Club. Sta festeggiando la vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Leeds United dopo i tempi supplementari in FA Cup. (Foto di Michael Webb/Getty Images)

Proprio pochi giorni prima del derby, Shankly aveva deciso di puntare su John Toshack, comprandolo dal Cardiff City per la cifra record di 110.000 sterline. Alto, potente nel gioco aereo ma dotato di una sensibilità tecnica sorprendente nel lavoro di sponda, il ventunenne gallese rappresentava il perno attorno al quale ridisegnare l'attacco. Accanto a lui stavano emergendo profili destinati a scrivere pagine memorabili, come Steve Heighway, mentre la spina dorsale restava affidata al capitano Tommy Smith e alla spinta di Chris Lawler. Il derby del 21 novembre 1970 fu il banco di prova ideale per misurare se il nuovo cantiere di Shankly fosse pronto a reggere l'urto dei campioni.

Il gelo di Anfield: un'ora di nulla, poi l'uno-due di Whittle e Royle

L'avvio della gara rispecchiò tutta la. Per quarantacinque minuti le due squadre si studiarono, chiudendo il primo tempo su unoin cui il ritmo alto prevalse sulla lucidità negli ultimi sedici metri. L'equilibrio sembrò destinato a protrarsi anche nella ripresa, quando all'improvviso l'Everton trovò il varco giusto per sbloccare il match. Al 56',riuscì a battere il portiere dei Reds portando i Toffees sullo 0-1 e gelando il canto della Kop.

Il calciatore inglese Alan Whittle all'inizio della stagione calcistica 1973-74, Regno Unito, agosto 1973. (Foto di Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)Il colpo accusato dal Liverpool aprì spazi preziosi per il palleggio e le verticalizzazioni degli ospiti, che sette minuti più tardi raddoppiarono: al 63' Joe Royle firmò lo 0-2, finalizzando un momento di totale padronanza territoriale dell'Everton. Con due gol di vantaggio e poco più di venticinque minuti sul cronometro, la partita appariva saldamente nelle mani dell'Everton. Sugli spalti di Anfield aleggiava la sensazione di una resa imminente di fronte alla superiorità dei rivali cittadini.

La scintilla di Heighway e il battesimo di John Toshack

Fu proprio nel momento di massima difficoltà che emerse l'anima più autentica della squadra di. Al 69', appena sei minuti dopo il raddoppio dell'Everton, il Liverpool trovò la scintilla per riaprire la gara: il capitanodisegnò l'assist decisivo per, che accorciò le distanze fissando il punteggio sull'1-2. Il gol trasformò istantaneamente l'atmosfera dello stadio, alzando il baricentro dei padroni di casa e costringendo l'ad abbassare la propria linea difensiva sotto la pressione costante della Kop.

General view of Liverpool fans at Anfield in Liverpool, England. Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport

Il forcing produsse l'episodio simbolo dell'intero pomeriggio al 76': questa volta fu Steve Heighway a vestire i panni del rifinitore, servendo a John Toshack il pallone del 2-2. Per il centravanti gallese si trattava del primo gol assoluto con la maglia del Liverpool, una rete pesantissima arrivata proprio sotto gli occhi del suo nuovo pubblico e nel cuore della stracittadina. Ormai in pieno controllo emotivo e atletico, il Liverpool non si accontentò del pareggio e continuò ad attaccare a ondate fino all'84', quando lo stesso Toshack completò la sua serata da protagonista offrendo l'assist per l'inserimento vincente di Chris Lawler, autore del definitivo 3-2.

Una rimonta decisiva per la storia di Liverpool

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In appena quindici minutiaveva assistito a qualcosa di più di una semplice vittoria in rimonta. Quel 3-2 certificò la nascita ufficiale della seconda grande era di Bille battezzò Johncome idolo della tifoseria, aprendo la strada alla celebre coppia d'attacco che di lì a poco avrebbe formato insieme a Kevin. Allo stesso tempo, segnò l'inizio di un lento passaggio di consegne cittadino, dimostrando come la fame agonistica e l'intensità emotiva potessero colmare anche un divario tecnico apparentemente netto.L'eco di quel 21 novembre 1970 conserva intatta la propria attualità. Nelle gerarchie della classifica, i pronostici della vigilia e persino un doppio svantaggio maturato oltre l'ora di gioco possono dissolversi nello spazio di pochi minuti. Perché ail derby non si limita mai a fotografare il presente: ogni volta rimette in moto una memoria fatta di orgoglio, reazioni improvvise e pomeriggi capaci di riscrivere la storia di una stagione.