Cinque minuti possono sembrare una differenza insignificante, ma nel calendario della Premier League hanno una ragione precisa. Sunderland-Tottenham, in programma domenica 29 novembre allo Stadium of Light, inizierà alle 14:05, anziché alle consuete 14:00. Una scelta insolita, dettata soprattutto da esigenze televisive e dalla necessità di ridurre il rischio di sovrapposizioni tra alcune delle partite più attese della giornata. La sfida tra Black Cats e Spurs, però, non sarà l'unica a partire con cinque minuti di ritardo rispetto al tradizionale orario domenicale. Anche Brighton-Newcastle, Crystal Palace-Hull City e Fulham-Bournemouth sono state infatti fissate alle 14:05 locali (15:05 in Italia).

Sunderland-Tottenham alle 15:05: il derby del Merseyside cambia il programma

Come riportato dalla stampa inglese, il motivo principale riguardo il leggero spostamento di orario dei match delle 15 di Premier League sarebbe legato a Everton-Liverpool. Il derby del Merseyside, infatti, inizierà domenica alle ore 13:00 e, di conseguenza, potrebbe sovrapporsi con le consuete partite delle ore 15:00, soprattutto, in caso di ampio recupero dopo il 90'.

Una situazione che ha portato, dunque, le squadre impegnate domenica pomeriggio a posticipare di cinque minuti l'inizio delle rispettive gare, tra cui Tottenham e Sunderland. Un aggiustamento minimo, ma utile per gestire la programmazione televisiva di una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. La domenica pomeriggio britannica, infatti, proseguirà alle 17:30 con l'attesissimo scontro al vertice tra Arsenal e Manchester City, primo capitolo decisivo di un campionato che, al momento, sembra sorridere ai campioni d'Inghilterra in carica.

Gli impegni europei dietro lo spostamento della partita

Oltre all'orario d'inizio del derby del Merseyside, ci sarebbe un'altra ragione alla base dello spostamento del match tra Spurs e Black Cats. Sempre secondo quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, la gara tra Sunderland e Tottenham era originariamente prevista per sabato 28 novembre, tuttavia, il match è stato posticipato di un giorno per consentire ai padroni dello Stadium Of Light di affrontare la sfida contro la squadra di Roberto De Zerbi con dei tempi di recupero adeguati dopo l'impegno europeo di questo giovedì, quando i Black Cats scenderanno in campo per affrontare lo Jagiellonia in Europa League.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 NOVEMBRE: Luca Williams-Barnett del Tottenham Hotspur festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town, disputata al Tottenham Hotspur Stadium il 21 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

A tal proposito, il Tottenham ha già reso ufficiale lo spostamento attraverso un comunicato stampa, scrivendo: "La nostra trasferta a Sunderland è stata spostata a domenica 29 novembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:05 (15:05 in Italia)".