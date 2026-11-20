Pirlo: "Stiamo riprendendo i ritmi, Arthur viene da un lungo stop e Kulusevski non è mai stato provato"

Tutti dicevano che non avrebbe più giocato. E invece, Dejan Kulusevski non solo è tornato a disposizione del Tottenham ma è anche diventato subito uno degli elementi principali di Roberto De Zerbi. Nonostante i 526 giorni lontano dal campo per via dell'infortunio al ginocchio, lo svedese non si è perso d'animo e in poco tempo ha fatto capire al tecnico azzurro di poter essere più che utile alla causa. Questo grazie soprattutto alla sua forte mentalità. Lo stesso De Zerbi lo ha riferito.

De Zerbi subito attratto da Kulusevski: "Vorrei che tutti prendessero esempio da lui"

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Ci vuole certamente molta forza di volontà per riuscire a tornare in campo dopo quasi 2 anni senza toccare il pallone. Ebbene, Dejan Kulusevski ha dimostrato di avere queste qualità. Dopo quell'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalla squadra per ben 526 giorni. lo svedese è tornato a disposizione delcalcando il terreno di gioco per 4 volte in questo inizio di stagione. Consideriamo che era tornato ad allenarsi solo lo scorso ottobre.Neanche il tempo di entrare negli schemi di Robertoche lo stesso allenatore lo ha messo immediatamente al centro del suo progetto. Il tecnico azzurro ha subito capito quanto un giocatore come l'exsia indispensabile ma non solo per le sue qualità quanto, e soprattutto, per la mentalità che lo spinge a mettersi in gioco anche nei momenti difficili: "A livello di testa e mentalità è forse il più forte con cui ho lavorato", ha dichiarato De Zerbi a Sky Sport.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 GENNAIO: Dejan Kulusevski del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Brentford FC al Tottenham Hotspur Stadium, il 31 gennaio 2024 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Domani pomeriggio alle 16 il Tottenham scenderà in campo nella sfida casalinga contro l'Ipswich Town, sfida importante per continuare a risalire la classifica dopo l'inizio da incubo, e con molta probabilità il 25 enne sarà in campo dal 1': "Dejan è uno spettacolo di ragazzo. Vorrei che tutti prendessero esempio da lui. E' un robot. Una macchina". Dopo il periodo buio, Kulusevski è pronto a guidare la squadra verso l'Europa.