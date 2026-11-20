Ritornato a disposizione degli Spurs dopo quasi 2 anni di assenza, lo svedese ha subito conquistato un ruolo centrale negli schemi del tecnico azzurro
Pirlo: "Stiamo riprendendo i ritmi, Arthur viene da un lungo stop e Kulusevski non è mai stato provato"
Tutti dicevano che non avrebbe più giocato. E invece, Dejan Kulusevski non solo è tornato a disposizione del Tottenham ma è anche diventato subito uno degli elementi principali di Roberto De Zerbi. Nonostante i 526 giorni lontano dal campo per via dell'infortunio al ginocchio, lo svedese non si è perso d'animo e in poco tempo ha fatto capire al tecnico azzurro di poter essere più che utile alla causa. Questo grazie soprattutto alla sua forte mentalità. Lo stesso De Zerbi lo ha riferito.
De Zerbi subito attratto da Kulusevski: "Vorrei che tutti prendessero esempio da lui"Ci vuole certamente molta forza di volontà per riuscire a tornare in campo dopo quasi 2 anni senza toccare il pallone. Ebbene, Dejan Kulusevski ha dimostrato di avere queste qualità. Dopo quell'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalla squadra per ben 526 giorni. lo svedese è tornato a disposizione del Tottenham calcando il terreno di gioco per 4 volte in questo inizio di stagione. Consideriamo che era tornato ad allenarsi solo lo scorso ottobre.
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Domani pomeriggio alle 16 il Tottenham scenderà in campo nella sfida casalinga contro l'Ipswich Town, sfida importante per continuare a risalire la classifica dopo l'inizio da incubo, e con molta probabilità il 25 enne sarà in campo dal 1': "Dejan è uno spettacolo di ragazzo. Vorrei che tutti prendessero esempio da lui. E' un robot. Una macchina". Dopo il periodo buio, Kulusevski è pronto a guidare la squadra verso l'Europa.
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