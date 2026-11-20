E' stato una meteora nel nostro campionato, tanto che pochi si ricordano di lui. In Brasile è diventato un fenomeno. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto anche con lo pseudonimo di Pedro, era arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2019 con grnadi prospettive dopo le ottime annate con la maglia del Fluminense ma poi ha finito per deludere ogni aspettative. Non si sa per quale ragione. Una volta tornato in patria, sponda Flamengo, ha iniziato ad accumulare numeri da capogiro.

Da meteora alla Fiorentina a bomber con il Flamengo: la rivincita di Pedro

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Se si chiede ad un tifoso della"Ti ricordi di Pedro", molto probabilmente non tutti risponderebbero "si". E in fin dei conti non avrebbero tutti i torti, questo perché, noto semplicemente comeè stato praticamente un fantasma nella sua brevissima esperienza a Firenze. Il classe '97, come accennato, era arrivato al Franchi nel 2019 dopo aver collezionato numeri importanti con il: 31 reti in 91 presenze. Le premesse c'erano tutte perché potesse ripetersi con la maglia viola. Risultato:Non si sa ancora perché questo feeling con la Fiorentina non sia mai sbocciato. Per quale motivo Vincenzonon ha creduto nelle sue qualità. Non si sa e mai si saprà. Sta di fatto che, una volta tornato in patria per vestire la maglia del, Pedro ha conosciuto una vera e propria metamorfosi. Da meteora in Italia ha assunto i tratti di un vero bomber. Basti pensare che nella sua prima stagione con i Mengão l'allora 22 enne ha chiuso la classifica marcatori al secondo posto con ben. Numeri che hanno convito i rossoneri a riscattarlo per 15 milioni. Da quel momento Pedro ha fatto solo una cosa: segnare gol a percussione.

FIRENZE, ITALIA - 3 NOVEMBRE: Pedro dell'ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Parma Calcio allo stadio Artemio Franchi, il 3 novembre 2019 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il suo miglior bottino lo ha raggiunto nel 2023 quando ha toccato addirittura le 35 reti stagionali che lo hanno fatto il miglior capocannoniere della stagione. I suoi gol, inoltre, hanno portato il club di Rio de Janeiro a vincere tutto: 4 campionati carioca, 4 Taca Guanbara, 2 campionati carioca, 3 Supercoppe del Brasile, 2 coppe nazionali, 1 Recopa Sudamericana e 2 Cope Libertadores. Ad oggi, inoltre, il suo score è semplicemente da capogiro con 179 reti in 357 presenze. Numeri che non ha ripetuto con Nazionale, dove fino a qui ha totalizzato appena 8 presenze e 2 reti, ma non cancella il fatto che Pedro, in Brasile, è diventato una vera macchia da gol.