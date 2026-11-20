Dopo la deludente parentesi con la maglia viola, l'attaccante brasiliano è diventato a suon di gol un vero e proprio jolly del Flamengo
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E' stato una meteora nel nostro campionato, tanto che pochi si ricordano di lui. In Brasile è diventato un fenomeno. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto anche con lo pseudonimo di Pedro, era arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2019 con grnadi prospettive dopo le ottime annate con la maglia del Fluminense ma poi ha finito per deludere ogni aspettative. Non si sa per quale ragione. Una volta tornato in patria, sponda Flamengo, ha iniziato ad accumulare numeri da capogiro.
Da meteora alla Fiorentina a bomber con il Flamengo: la rivincita di PedroSe si chiede ad un tifoso della Fiorentina "Ti ricordi di Pedro", molto probabilmente non tutti risponderebbero "si". E in fin dei conti non avrebbero tutti i torti, questo perché Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto semplicemente come Pedro, è stato praticamente un fantasma nella sua brevissima esperienza a Firenze. Il classe '97, come accennato, era arrivato al Franchi nel 2019 dopo aver collezionato numeri importanti con il Fluminense: 31 reti in 91 presenze. Le premesse c'erano tutte perché potesse ripetersi con la maglia viola. Risultato: 4 presenze, appena 59 minuti, neanche una rete e cessione subito a gennaio.
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Il suo miglior bottino lo ha raggiunto nel 2023 quando ha toccato addirittura le 35 reti stagionali che lo hanno fatto il miglior capocannoniere della stagione. I suoi gol, inoltre, hanno portato il club di Rio de Janeiro a vincere tutto: 4 campionati carioca, 4 Taca Guanbara, 2 campionati carioca, 3 Supercoppe del Brasile, 2 coppe nazionali, 1 Recopa Sudamericana e 2 Cope Libertadores. Ad oggi, inoltre, il suo score è semplicemente da capogiro con 179 reti in 357 presenze. Numeri che non ha ripetuto con Nazionale, dove fino a qui ha totalizzato appena 8 presenze e 2 reti, ma non cancella il fatto che Pedro, in Brasile, è diventato una vera macchia da gol.
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